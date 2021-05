¿Acatar o no acatar las reglas de juego?

Todo en esta vida lleva un orden (o desorden) no importa la manera en que se vea, ya sea en el deporte, en el arte, en la política o en lo que sea. La gente (sociedad) se pone de acuerdo con las reglas de juego (leyes) y se pone todo en ejecución para que funcione.

No siempre uno va a estar de acuerdo con todo, pero es parte de la vida.

Si el juego de béisbol está pautado a 27 outs, usted no se puede quejar de que cuando pasen los mismos se termine el partido si hay uno de los dos equipos arriba.

Si en la NBA decidieron que hay un “play in”, usted no puede alegar que es injusto señor LeBron James, solo porque sus Lakers de Los Ángeles estén en séptimo lugar y caigan en ese hueco.

Las reglas hay que acatarlas para que la vida pueda funcionar, y no solo las que nos gustan o pretender que se le apliquen a otros pero no a uno.

Pretender agenciarse privilegios por encima de los demás, o simplemente objetar algo pactado porque no le conviene en un momento específico, deja mucho que desear del individuo que así actúa.

Algo parecido a lo que sucede con algunas instituciones educativas del país que se sienten por encima del bien y del mal y no les importa cumplir o no las medidas relacionadas con poder abrir o no las aulas por la pandemia.

¿Qué mensaje envían esas instituciones a sus alumnos? ¿Están por encima de la ley?