Bonito abrazo... ¿y la respuesta?

Hace varias semanas, un vicepresidente del Comité Olímpico inició una serie de denuncias de dinero “desaparecido” de los presupuestos oficiales para los Juegos Panamericanos Juveniles y para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Desde hace semanas, el Comité Olímpico Dominicano ha guardado silencio ante denuncias graves sobre el manejo de fondos públicos, entregados por el Ministerio de Deportes y Recreación.

Después de una reunión el martes, el acusador y el acusado salen abrazados en un foto y el primero dice que no conocía del manejo de fondos en la institución a la que pertenece y a su comité ejecutivo desde hace años.

Pero, ¿saben qué? El Comité Olímpico Dominicano sigue sin dar una respuesta de dónde están o qué se hizo con los RD$30 millones de pesos que Luis Chanlatte denunció desaparecieron del presupuesto de los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali, Colombia para los que él es Jefe de Misión, ni tampoco qué pasó con los RD$15 millones que Chanlatte denunció que también se esfumaron del presupuesto para Tokio 2020.

En una columna anterior dijimos que Diario Libre no tiene ninguna preferencia sobre quién es el presidente del COD, mucho menos si aspira a reelegirse o si tiene oposición dentro del organismo. Eso es problema de los federados.

Pero el Comité Olímpico Dominicano tiene un compromiso, una responsabilidad, una obligación de responder a cuestionamientos relacionados con dinero que hacen sus propios ejecutivos.

Si a Antonio Acosta no le importa que Luis Chanlatte haga acusaciones serias en su contra y luego sale abrazado con él, es su prerrogativa, pero no puede olvidar que el silencio no puede ser una respuesta pública.

De lo contrario, los responsables de fiscalizar el dinero público que recibe el COD de l Ministerio de Deportes deberían expresarse al respecto.

Supuestamente será este jueves cuando el COD dé las explicaciones que debió ofrecer hace semanas, pero estamos a la espera de la misma.

Porque aunque en nuestro país se juega al silencio, a dar largas y al olvido, nosotros tenemos la memoria suficiente para no dejar en el aire un tema tan importante como éste.

Seguimos atento y más que nada porque en tiempos de pandemia y de tantas necesidades en el país, ni ese ni ningún otro dinero debe estar en el aire.