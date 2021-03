Buena decisión del Licey con Carlos José

Los Tigres del Licey designaron el pasado viernes a Carlos José Lugo como su nuevo gerente general y al mismo tiempo promovieron a Director de Operaciones de Béisbol y Player Personnel a Daniel Rufenacht, en sendos movimientos que sorprendieron al mundo del béisbol en la República Dominicana.

Sorprendieron no porque ambos no lo merecieran, porque hace mucho que debieron haber asumido dichos cargos, sino porque la directiva había manejado el tema de una manera cuestionable, hasta el punto que uno de los candidatos (Audo Vicente) les dejó la bola en la mano y les dijo que no los esperaba más tiempo.

Lugo es un gran conocedor del béisbol, para mí, el más brillante analista del juego que tiene el país y con una experiencia de casi una década en operaciones de béisbol del Licey, se sabe muy bien la forma en que se mueven las cosas dentro del equipo azul.

Ojalá la directiva cambie algunas cosas que en el pasado reciente han afectado la imagen del equipo, principalmente en la parte relacionada con los manejos administrativos y comunicacionales, que han enviado señales confusas tanto a la prensa, a los fanáticos como a las marcas que apoyan el club.

De lo que no cabe dudas es que acaban de dar un paso importante hacia esa meta al designar en los principales puestos de operaciones de béisbol a dos hombres trabajadores, preparados y listos para mantener el empuje de los Tigres, que aunque no ganan desde la temporada 2016-17, han estado en dos de las últimas cuatro series finales y tienen material nativo de calidad y un buen imán para atraer a los importados.