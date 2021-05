Carlos Martínez cumple como abridor

Su marca general de 3-4 y 4.35 de efectividad no es la más atractiva de todas, pero es que apenas dos malas salidas son las que enlodan un trabajo de otras cinco presentaciones convincentes, incluyendo tres de calidad.

Tras pasar dos temporadas en el bullpen de los Cardenales de San Luis, el derecho dominicano Carlos Martínez se fajó hasta más no poder durante el invierno para ponerse en forma y cumplir con la meta que tenía en su mente: volver a ser abridor de Grandes Ligas.

Las opciones de Pujols

Luego del despido de Albert Pujols por los Angelinos de Los Ángeles se ha hablado mucho sobre qué pasará en el futuro inmediato del legendario toletero dominicano.

Ojalá esté equivocado, pero la decisión de los Angelinos de no darle el tiempo de juego esperado para poder perseguir su sueño de llegar a los 700 cuadrangulares deja al dominicano sin muchas opciones más que optar por el retiro.

En los Cardenales de San Luis no parece haber ningún chance por la ausencia del bateador designado, en Chicago ya dijo Tony LaRussa que no tenían espacio para él, mientras que Kansas City (otro de los mencionados) no parece estar inclinado a abrirle sus puertas.

Faltan tres días para que se cumpla el período de pasar por waivers, pero no veo una organización contratando a Pujols, lo que le obligaría a simple y llanamente despedirse del juego de una manera muy inesperada. Es lamentable.