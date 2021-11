Chris Duarte impacta en la NBA

En el caso de James, éste dijo que vio a Duarte jugar en el campamento previo al draft y que el muchacho no fallaba un solo tiro. “Pero nosotros teníamos el pick 22, sabía que no había forma que lo pudieramos seleccionar”.

Breves

Me llamó la atención que la noticia de la lesión de la espalda de Robinson Canó llegara desde Nueva York y que todavía hoy en el país no se ha informado... Preocupante el lío en que militares corruptos , abusando de sus rangos, metieron a Zacarís Bonnat, medallista olímpico. Ojalá no aparezcan más atletas militares en esquemas similares.