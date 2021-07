El show en MLB es de la nueva generación

El mundo cambia todos los días y el deporte no está ajeno de ello y si algo demostró el Juego de Estrellas celebrado en el Coors Field, es que el béisbol ha dado un giro hacia la juventud que representan la nueva generación de peloteros como Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto, Ronald Acuña, Shohei Ohtani y Pete Alonso, entre otros.

¿Que Mike Trout no vino por estar lesionado? No hay problema. ¿Que Jacob deGrom decidió no participar? Tampoco. ¿Que Altuve y Correa le salieron corriendo a los abucheos? No hacen falta.

La verdad es que la nueva generación de muchachos que se están robando el show de Grandes Ligas tiene tanta chispa y llevan una velocidad tal que el que no lleva su ritmo simple y llanamente se queda fuera.

Y es que ellos no solo se manejan dentro del terreno como súper estrellas sino que su manejo personal también está muy por encima del promedio y por eso las marcas se están volviendo locas con estos jugadores.

Si en algún momento la oficina de Grandes Ligas podía aprovechar para explotar la imagen de sus jugadores es este, porque el grupo mencionado me atrevería a decir que son todos muchachos con mucho aplomo y una consciencia clara de lo que quieren y cómo deben manejarse.