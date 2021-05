El sindicato viene duro contra MLB

Las negociaciones para el próximo pacto laboral entre Grandes Ligas y el sindicato de jugadores ya agotaron un primer round, de muchos que vendrán en el futuro inmediato, incluyendo una segunda reunión programada para la próxima semana, según le confirmó Tony Clark, director ejecutivo del sindicato más poderoso del mundo a Diario Libre, en una entrevista exclusiva vía Zoom.

El salario promedio de los peloteros ha bajado en tres años consecutivos y Clark tiene una idea muy clara de por qué está pasando esto: hay equipos que no están haciendo el más mínimo esfuerzo de ganar.

Es algo que se ha venido diciendo desde hace un tiempo, y los procesos de reconstrucción de equipos como los Piratas de Pittsburgh, Rockies de Colorado, Orioles de Baltimore, para nombrar algunos, son señal clara de ello.

“Hay equipos que entienden que elegir más temprano en el draft es más importante que intentar ir a la Serie Mundial”, dijo Clark al responder preguntas de Nathanael Pérez y un servidor.

Y eso no es mentira. ¿Por qué jugadores como Edwin Encarnación o José Reyes no están en Grandes Ligas hoy? ¿Es solamente porque ya no tienen capacidad de estar en Grandes Ligas o porque simplemente hay equipos que prefieren llenar esos huecos con jugadores que no pueden aportar nada.

Aunque Clark se mantiene optimista de que podrán llegar a un acuerdo laboral y evitar la primera huelga de peloteros desde 1994, no sé qué tan real o posible sea eso.

Los jugadores han perdido mucho terreno y parece que llegó el momento de echar un real pleito.