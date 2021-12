Final de película en Lidom

Entramos a la última semana de la temporada de béisbol invernal de la República Dominicana y la jornada del domingo recibió un esquema en la tabla de posiciones que demuestra que acortar la temporada 10 partidos quizás no fue la mejor de las ideas, aunque emocionante sí lo es.

La jornada del domingo arrancó con un empate en la primera posición entre Gigantes y Estrellas (19-16) y con un triple empate en tercer lugar entre Águilas, Licey y Escogido (18-17) y unos Toros del Este (13-22) eliminados temprano.

Y aunque todo apunta a que estos últimos cuatro partidos que se jugarán entre martes y viernes serán de pura intensidad, también demuestra que la liga probablemente se equivocó al recortar en 10 partidos la temporada.

Es verdad que nadie tenía una bola mágica para saber que no habría casos COVID-19 que provocaran interrupciones en el calendario o que no tendríamos ni un juego suspendido por lluvia, pero quizás esto sirva de ejemplo para que no vuelva a suceder.

El calendario de temporada regular de 50 partidos encaja perfectamente para lo que se necesita en esta pelota.

Ya el año pasado se hizo el sacrificio a 30 por la pandemia, pero honestamente no creo que haya sido necesario bajar a 40 esta vez, varios presidentes de equipo opinaron lo mismo al hablar en privado con Diario Libre.

Pero aunque ya no podemos cambiar eso, lo que si podemos hacer es disfrutar al máximo esta recta final, que debe tener más que satisfechos a los patrocinadores del campeonato porque tanto en materia de asistencia a los estadios, como en seguimiento por la televisión, todo el mundo está pendiente de la pelota dominicana.