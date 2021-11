La fiebre no está en las sábanas

El jueves en la noche, pasadas las 10:30 p.m., los Tigres del Licey anunciaron que estaban removiendo de su cargo al dirigente Tony Díaz “quien se encuentra en lista restringida debido a condiciones de salud”. Díaz está contagiado con el virus COVID-19, al igual que varios jugadores del roster azul.

¿Despedir a un dirigente porque está enfermo y “el pronóstico de recuperación de Díaz es de alrededor de 2 semanas por lo que se tomó la decisión de nombrar a Offerman en lugar de continuar con un manager interino en medio de la mala racha por la que atraviesa el equipo”?.

No sé en la pelota invernal, pero en cualquier otro negocio del mundo, hacer un anuncio de ese tipo sería mucho más que un escándalo.

En ese mismo anuncio, informaron que Carlos José Lugo no seguiría como gerente general con apenas 12 partidos jugados en la campaña.

Lugo es el sexto gerente general en una década para el Licey, período en el que también han usado 21 dirigentes.

Los últimos tres gerentes (Lugo incluido) no han sido muy bien tratados que digamos y más que un equipo tradicional, profesional y de la envergadura del Licey, han parecido otra cosa para la que mejor no abundar y no por los despidos, sino por el manejo.

Hace cinco años el Licey no gana una corona, hace cuatro estuvieron en una final por última vez, pero si se ponen a revisar la gente valiosa que ha salido de esa organización, y de la manera poco elegante que ha sucedido, su directiva (la misma que por más de 10 años ha manejado el club) debe revisarse y hacerlo bien profundamente.