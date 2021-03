Las pifias de José, Franmil y Pedro

Desde hace un año, hemos estado lidiando con la pandemia, con los cuidados a seguir, con los protocolos establecidos, con las medidas obligatorias, la conducta exigida y las más de un millón de cosas más que hemos oído sobre COVID-19 desde marzo del año pasado.

Y en las Grandes Ligas, fuimos testigos de cada cosa que se hizo para celebrar la pasada campaña, con mil pruebas semanales, partidos sin público, campaña recortada a 50 juegos, para nombrar solo algunos detalles.

También, recordamos lo que pasó cuando los jugadores de los Marlins de Miami violaron las reglas establecidas, y terminaron suspendiendo una cantidad de partidos consecutivos que puso al equipo en una situación complicada.

De igual modo, supimos lo que ocurrió con Mike Clevinger, cuando le mintió a los Indios de Cleveland de que se había ido de parranda, y eso terminó en que el lanzador fue primero repudiado por sus compañeros y luego cambiado.

Entonces, ¿cómo es posible que José Ramírez y Franmil Reyes se saltaran el protocolo que ya conocen al derecho y al revés, lo violaran para irse a recortar el pelo y para cenar en un sitio público que ya saben que va en contra de lo establecido?.

Ciertamente, ellos no mataron a nadie, no salieron a atracar, tampoco a romper las leyes de los Estados Unidos, pero ¿por qué arriesgarse a ponerse en una situación en la que sean rechazados de esa manera?. Aunque no lo habían hecho público al momento de escribir esta columna, es probable que los Indios impongan alguna sanción extra sobre los dominicanos, más allá de haberlos separado del conjunto y colocarlos en cuarentena.