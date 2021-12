Lidom y Ligas del Caribe sin traumas

Pero los dueños de equipo y la oficina del comisionado lograron un compromiso y fue el de permitir a sus empleados continuar trabajando normalmente siempre y cuando no hablaran de la situación laboral de Grandes Ligas con los peloteros.

Firmas de prospectos

El otro punto mencionado previamente era el de los prospectos a ser firmados a partir del 15 de enero.

Sin contrato colectivo, se pensaba que el proceso podría detenerse por completo.

Pero las Grandes Ligas le informaron a los entrenadores del Partnership Trainers Program que todo seguiría normal.

Tiene sentido, tomando en consideración que el sindicato de peloteros solo protege jugadores en roster de 40, pero aun así son los que hacen contrapeso a la MLB cuando se habla de las negociaciones del pacto colectivo.

Parece ser que por ahora no habrá traumas directos para el béisbol dominicano, al menos no en lo inmediato, debido al tranque laboral, más allá de los peloteros que aun no tienen contrato para el 2022 cuyas negociaciones están paradas.