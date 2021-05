Los Angelinos mostraron poca clase

Sí, estamos de acuerdo en que el béisbol es un negocio, que así son las cosas, que cuando un pelotero deja de rendir se va, etc, etc, etc, esa teoría la conocemos a la perfección y al derecho y al revés, pero ¿eso implica también ser indecentes?

Los Angelinos anunciaron ayer el despido de Albert Pujols, cuando quedan apenas cuatro meses y tres semanas de un contrato de 10 años que firmaron previo a la temporada del 2012.

Pujols tiene 667 jonrones de por vida y cinco en lo que va de campaña.

Habiendo pasado hace rato de las 2000 empujadas (2,112), de los 3000 hits (3,253), con 1,852 anotadas y 669 dobles, lo único que Pujols estaba buscando era llegar a los 700 cuadrangulares.

Pujols apenas estaba bateando .198, con un porcentaje de embasarse de .250, pero, ¿saben qué?, los Angelinos no están en el sótano de la División Oeste de la Liga Americana por Pujols.

El dominicano irá directo al Salón de la Fama de Cooperstown cuando se cumplan sus cinco años de retiro y su comportamiento fuera del terreno ha sido completamente intachable.

El dueño de los Angelinos Arturo Moreno, el gerente general Perry Minasian y el dirigente Joe Maddon han mostrado muy poca clase en este movimiento, muy poca.

Es muy probable que ya hayamos visto el último partido en Grandes Ligas de Pujols, y es muy lamentable que esta haya sido la forma de verlo salir de Grandes Ligas.

Pujols no merecía ese trato, su carrera, su comportamiento y el ejemplo que representa en un clubhouse eran para otra cosa muy diferente.

Si de esa forma es que se despiden de uno de los mejores jugadores de toda la historia, la verdad es que deberían de revisarse, porque para hacer negocios, no hay que hacerlos de una manera tan sucia.

Breves

Juan Soto volvió a tomar un turno como emergente con los Nacionales. Aun no puede tirar... Miguel Sanó se fue de 5-0 y está bateando .113... Nelson Cruz tiene 20 turnos al bate sin pegar cuadrangular... Michael Pineda lanzó bien, pero salió sin decisión por tercera vez esta temporada. l