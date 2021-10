Los Yanquis tienen que hacer cambios

Para los Yanquis de Nueva York, llegar a los playoffs no es suficiente, nunca lo es. No importa que haya jugadores lesionados, que haya problemas del tipo que sea. Cualquier cosa que no termine en un campeonato, simplemente es quedarse cortos.

Por eso, la derrota sufrida en el partido del wild card ante los Medias Rojas de Boston puede solo ser el preludio de lo que sucederá este invierno.

El dirigente Aaron Boone ha sido el dirigente desde la temporada del 2018, un año después de haber despedido a Joe Girardi y tras haber caído en el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, ante los Astros de Houston.

Y en sus cuatro temporadas como capataz, Boone ha llevado a los Yanquis a los playoffs, pero nunca más allá de la Serie de Campeonato.

De hecho, los Yanquis no han estado en una Serie Mundial desde el 2009, cuando derrotaron a los Filis de Filadelfia.

Doce años sin siquiera optar por el anillo simple y llanamente es inaceptable para los residentes del Bronx.

Y Boone no es el culpable de los problemas que tienen en su línea central, ni tampoco de los problemas que puedan tener en el pitcheo abridor.

De hecho, no puede ser culpa de Boone que a Gerrit Cole, el hombre de los US$324 millones, tuviera que sacarlo luego de tres entradas en un partido tan importante como el del martes en la noche.

Pero Boone, quien no tiene contrato más allá de la temporada del 2021, será probablemente el que pague los primeros platos rotos de esta debacle y no Brian Cashman, el gerente general del club.

Este invierno, Cashman está obligado a reforzar el equipo, un conjunto que depende casi de manera exclusiva de los jonrones para producir carreras, así como también resolver temas como quién será el receptor titular y si deciden mantener a Gary Sánchez en el equipo, aunque sea en una posición diferente a la actual.

Ni los Yanquis son equipo de irse a reconstrucción, ni su fanaticada o su ciudad están en posición de seguir esperando por un campeonato. Para eso Nueva York ya tiene a los Knicks.