Luis Severino y su futuro con los Yanquis

Luis Severino firmó un contrato que en su momento parecía una ganga con los Yanquis de Nueva York, pues se trataba de un acuerdo de cuatro temporadas y US$40 millones, justo cuando el dominicano venía de ganar 19 partidos en el 2018, apenas su cuarta en las Grandes Ligas.

Pero poco antes de comenzar la temporada del 2019, una lesión en costado lo limitó a solo tres aperturas en la parte final, y en febrero del año pasado se le detectó un desgarre en un ligamento del codo y fue sometido a una operación Tommy John.

Uno pensaba que para abril ya estaría listo para reintegrarse a la rotación de los Mulos del Bronx, pero esta semana fue movido a la lista de lesionados por 60 días, por lo que no se espera un retorno antes de mediados del mes de junio.

Por como van las cosas, Severino lanzará poco más de una temporada completa de ese contrato de cuatro años si no vuelve a lastimarse una vez se reintegre al trabajo cada cinco días.

¿En qué pie estará parado una vez logre regresar?

Con 27 años, Severino sigue siendo joven y se debate como el mejor lanzador dominicano en Grandes Ligas con Luis Castillo, Dinelson Lamet y Johnny Cueto.

Su marca de 42-26 y 3.46 de efectividad de por vida hablan por él, y mucho más su temporada del 2018 en la que coqueteó con los 20 triunfos (19-8), incluyendo los 220 ponches, con una blanqueada y 191 entradas lanzadas.

Los Yanquis confían en su talento y capacidad, y por eso lo están cuidando al máximo para garantizar su integridad a largo plazo.

Que no haya podido lanzar por casi dos años debido a problemas de salud no ha desincentivado a la gerencia, al menos no es lo que han dicho.