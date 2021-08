Marileidy escala un nuevo peldaño

La semana pasada vimos con deleite las dos primeras carreras de la velocista dominicana Marileidy Paulino en la Liga de Diamante, donde consiguió sendas victorias en Lausana, Suiza y en París, Francia en la categoría de los 400 metros.

Corriendo en Lausana, Marileidy detuvo el reloj en 50.40 para ganar su primera carrera en este tipo de eventos y dos días más tarde, en París, ganó con un tiempo de 50.12.

Cada una de estas carreras le representan premios de US$10 mil, y todavía tiene una pendiente, el viernes, en Zurich.

La Liga de Diamante está comprendida por 13 carreras en ciudades distintas de Europa y dos carreras finales que otorgan premios de US$50 mil al que más puntos haya acumulado.

Paulino no participará en las finales porque solo habrá acumulado tres carreras en toda la temporada, pues mientras se encontraba en preparación para Tokio no compitió en ninguna de las carreras y no tendrá puntos suficientes acumulados para la final.

Pero estamos viendo cómo esta corredora dominicana escala un nuevo peldaño en su nivel profesional y, al menos en sus dos últimas carreras, ha sido la gran favorita.

En atletismo, la República Dominicana solo ha tenido un atleta con consideraciones similares a las que estamos viendo con Marileidy y ese es Félix Sánchez en el período comprendido entre 2001 y 2004, cuando ganó dos mundiales y su primera medalla de oro olímpico, en Atenas.

Mucha suerte, salud y éxitos para ella en su próxima carrera, el viernes, en Zurich.