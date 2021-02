Mucho más que talento físico

Tatis Jr. es una super estrella en el terreno de juego, es un tipo con condiciones muy por encima del promedio, pero sus condiciones físicas y capacidad para el juego no fueron lo único que tomaron en consideración para asegurarle el contrato más largo de todos los tiempos.

BREVES

Los problemas de Domingo Germán podrían estar muy lejos de terminar, aun cuando ya cumplió su suspensión por violencia doméstica ya terminó. Los reportes que llegan desde Tampa sobre cómo involucró otros peloteros en sus problemas personales, podrían costarle la salida del equipo... Clayton Kershaw dice que se siente joven y que no se va después de esta temporada. Le tocará a los Dodgers abrir de nuevo la cartera, y de par en par, porque ese no es un jugador que debe ponerse otro uniforme... El jefe ejecutivo de los Marineros, Kevin Mather renunció ayer bajo la presión por sus comentarios racistas hasta en contra de sus jugadores. Es bueno que no exista ningún tipo de tolerancia contra casos así... Parece que los Tigres del Licey le pusieron un freno al tema del nuevo gerente general.