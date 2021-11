¿Qué pasa con los Mets de Nueva York?

Desde que finalizó la temporada, los Mets de Nueva York han estado tratando de conquistar una persona para el puesto de gerente general, luego de que en el 2021 tuvieran dos y ambos salieron por asuntos para nada relacionados con el béisbol.

El primero fue Jed Porter, despedido antes de comenzar la temporada luego que la prensa destapara un escándalo de acoso sexual en su contra y hacia una periodista asiática que cubría el equipo.

En su lugar nombraron a Zack Scott, un tipo sin mucho renombre, pero con un camino recorrido en el béisbol.

Pero Scott se metió en problemas casi a finales de la temporada, cuando asistió a una fiesta en la casa del dueño Steve Cohen y salió manejando de la misma luego de pasarse de tragos.

La policía lo detuvo y presentó cargos de manejo bajo la influencia del alcohol. El equipo lo despidió inmediatamente terminó la campaña.

Pero desde entonces, Sandy Alderson ha tratado de encontrar una persona que asuma las funciones de gerente general.

La prensa neoyorquina ha citado no menos de siete personas que fueron consideradas para el puesto y cada una de ellas rechazó el proceso.

Eso incluye a Raquel Ferreira, que es asistente del gerente general de los Medias Rojas.

En la historia de Grandes Ligas solo ha habido una mujer gerente general, Kim Ng, de los Marlins. Ferreira, por alguna razón, ni siquiera quiso completar el proceso.

Oigan bien, no es que los Mets están siendo complicados para elegir un gerente general, es que hasta el momento los candidatos le han rechazado el cargo.

No me atrevería a especular qué está pasando por esos predios, pero algo simplemente no está bien.

El jefe supremo de béisbol es Alderson y luego de dos contrataciones fracasadas el año pasado, ahora las cosas parecen complicarse aun más.

No sé qué tanto vaya a aguantar el dueño Cohen este tema, pero, en términos de relaciones públicas, los Mets no podrían estar en una peor situación y su imagen no podría caer más bajo.

Solo hay 30 puntos de gerentes generales en el mundo, miles de seres humanos que trabajan en béisbol codician tener un puesto semejante, que paga millones de dólares, que da fama automática. ¿No debería ser tan difícil que alguien acepte una oferta por el puesto de los Mets, verdad?