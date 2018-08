A 56 días para arrancar la pelota

El sábado 13 de octubre arranca el torneo de pelota con tres partidos: 2:00 pm, Gigantes vs Escogido; 4:00 pm, Estrellas vs Toros; 8:00 pm, Licey vs Águilas.

PERO, a ojo de buen cubero me luce que el Palco de Prensa del Quisqueya no estará listo.

Los mánagers de los seis equipos están definidos: Lino Rivera, Águilas; Fernando Tatis, Estrellas; Robin Hammock, Licey; Edwin Rodríguez, Gigantes; Dean Treanor, Toros y Luis Rojas, Escogido.

PERO, el Estadio Quisqueya no tiene lonas y el terreno no ha recibido el maquillaje indicado por los conciertos programados.

Los gerentes generales trabajan a tiempo completo: Manny Acta, Águilas; René Francisco, Gigantes; Raymond Abreu, Toros; Luis Urueta, Licey; José Mallén Calac, Estrellas, y José Gómez, Escogido.

PERO, no están listas las cámaras para las repeticiones, y el 13 de octubre habrá pelota, porque somos así y así somos.

Un día como hoy: 1967, Tony Conigliaro, de Boston, recibió un pelotazo de Jack Hamilton de los Angelinos de California, en la mejilla izquierda, justo debajo del ojo.

2001, Danny Almonte, del equipo del Bronx, Nueva York, lanzó juego perfecto en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas de Williamsport al imponerse 5x0 al de Florida, con 16 ponches. El equipo del Bronx ganó el título, pero días después fue despojado del gallardete y fue sancionado cuando una investigación demostró una serie de infracciones de las reglas, que arrojaron que Almonte tenía 14 años y no 12 como hizo constar en un acta falsa de nacimiento.

Usted es viejo o vieja de verdad: Si visitó estas tiendas Insular Traiding Co., Importadora Tropical, La Siragusa, Stesson, La Castellana, La Química, C. por A., Carlos Azar, Casa García, Plavime, La Favorita y Bodega San Martín... Si compró libros en la Librería Dominicana de don Julio Postigo... Si usted recuerda el Jugador de la Semana, para un Carta Real siempre alcanza. Se efectuaba todos los jueves en el cine Julia, de la avenida José Trujillo Valdez. Pepe Lucas, Guayubín Olivo, Guillermo Estrella y Vicente Scarpatte, fueron algunos de los primeros en ser elegidos. Los periodistas que participaban en el programa eran Félix Acosta Núñez, Max Reinoso, Luis Napoleón (Ruffing) Bergés y Alfonso Martínez... Si recuerda la expulsión del Grillo C. (Luis Báez), jardinero de los Tigres del Licey, y que fue sacado del equipo por indeseable e indisciplinado, según comunicó el doctor Francisco Nicolás Saviñón Trujillo, de la directiva de los azules. Báez en principio fue perdonado por el conjunto, pero se negó a jugar frente a las Estrellas... Por hoy me voy, porque esto si es difícil Talúa.