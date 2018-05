El béisbol, no importa donde se juegue, tiene en su esencia un arsenal de hechos y proezas, dignas de argumentos de novelas. El béisbol no es un barril de numeritos, por eso sus seguidores viven y recrean sus jugadas. El béisbol no es tirar, correr y batear y mucho menos lento, largo y aburrido como dicen sus detractores.

Una de esas historias interesantes, sucedió un 19 de mayo de 1933, hecho inédito en las Grandes Ligas y los protagonistas fueron los hermanos Ferrell.

El receptor Richard “Rick”, de los Medias Rojas de Boston, y Wesley “Wes”, de los Indios de Cleveland jonronearon en el mismo juego, por única vez en sus carreras. Rick bateó su cuadrangular contra su hermano.

Esa campaña, que finalizó con los Cafés de San Luis, “Rick” sacudió cuatro batazos para la calle, mientras que “Wes” conectó siete. Richard se mantuvo 19 temporadas de 1929 a1947 en las Mayores y en 1,884 encuentros, anotó 687 veces, dio 1,692 imparables, 324 dobles, 45 triples, 28 jonrones y remolcó 734 carreras. Bateó para .281.

Victoria 500. El 19 de mayo de 1910, Denton True, mejor conocido como Cy Young, el más grande lanzador en la historia de las Grandes Ligas, logró su victoria 500, al imponerse los Indios de Cleveland a los Senadores de Washington, 5x4, en 11 entradas. Young cerró su carrera con 511 triunfos.

Un día como hoy: 1951, Antonio Torres, Tigres del Licey, infielder, primer jugador despedido en el béisbol dominicano.

1981, Luis Pujols, se convirtió en el primer pelotero de Houston que se roba el home en un juego contra San Luis.

1994, José Mesa, Cleveland, obtiene su primera victoria de la estación frente a Minnesota con dos pitcheos en un tercio de inning.

2001, Tony Fernández, es dejado libre por los Cerveceros de Milwaukee.

2003, Carlos Peña, Detroit, de 4-3, 3 jonron es y 7 CE frente a Cleveland.

