Camacho resalta el interés de una Ley de Deportes inclusiva y que beneficie a los jóvenes

SANTO DOMINGO. El ministro de Deportes, Francisco Camacho señaló que la intención de la Ley General de Deportes (356-05) sea un documento incluyente y no lo contrario y en el que se beneficie a todos los sectores, en especial a los atletas y los jóvenes.

Camacho destacó que en la propuesta presentada por el ministerio que encabeza es que el Consejo Nacional de Estrategia Deportiva (CONED) pase a ser un organismo “consultivo”, dentro de la propuesta de modificación de la referida Ley.

Es aquí donde propuso que en el CONED sean incluido los clubes “porque entendemos que en la pirámide olímpica, los clubes es lo más importante y donde usted no tiene base todo se derrumba, si no tenemos buenos cimientos todo se derrumba, no importa lo que le ponga de los cimientos hacia arriba”.

Además de los clubes, “también fuimos decididos a que los paralímpicos participaran de ese organismo (el CONED), porque no podemos ser excluyente, debemos del ser incluyente y donde quiera que yo esté no habrá sector que se quede fuera de la actividad en la que yo esté encabezando, porque un país, una nación, se hace fuerte a medida que todos sus sectores se unifican, porque la unión hace la fuerza”.

Estos puntos, además de otros, fueron tratado por Camacho en su participación en la Cumbre por el deporte, que organizó el canal CDN, celebrada el pasado sábado en el Hotel Jaragua y que fue encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

Dijo que si bien se puede comenzar “de cero”, dado algunos puntos débiles que presentaría el documento “entiendo que esta es la Ley que tenemos, y es cierto, los parchos a veces son traumáticos, pero cuando alguien tiene una casa de zinc que se le moja y usted le cambia ese zinc y ya no se moja, entiendo que ya tiene lo que merece”.

Expresó que la 356-05 ya ha sido consensuada entre el organismo que encabeza y el Comité Olímpico Dominicano (COD). “Esta es la Ley que ya hemos consensuado y creo que esta es la Ley que debemos de aplicar para beneficio de todos los sectores y sobre todo para proteger a nuestros atletas, para proteger a la juventud”.

Una comisión del Miderec y otra del COD consensuaron la propuesta de modificación sobre la referida Ley y “después de 14 años pudimos entregar, lo que entendemos lo que no es mejor de las leyes, pero sí la Ley que se puede, la Ley que hoy nos va a dar nuestro marco para dirigir el deporte en la República Dominicana”.

Apoyo presidencial

Insistió en que le sugirió a la comisión del Miderec que sobre la Ley “no se podía excluir a nadie y que esto tenía que ser un hecho, una realidad”, en especial porque fue “una de las promesas de campaña de nuestro presidente Luis Abinader, un presidente del deporte y para el deporte”

Dijo que dentro del programa de Gobierno en el área del deporte estaba incluida la modificación a la Ley, “entonces, yo no podía ser un obstáculo para que esta Ley no se diera”.

Agradeció a a Mejía por su flexibilidad para llegar a un consenso y luego “llevar al Congreso nuestra Ley posible”.

Respaldo del Gobierno

Además de agradecer al primer mandatario, hizo lo mismo por el respaldo brindado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

Dijo que la vicepresidenta lo ha llamado para hablar del deporte desde que fue instalado en el Miderec y que el mismo día sábado le informó que “necesitamos otra reunión para afianzar y apoyar el deporte de la República Dominicana. Sé que de ahora en adelante habrá un antes y un después en nuestra actividad”.

Expresó que todo el que confluya en esta área del deporte “sabe que va a tener el apoyo del presidente Abinader y que esas medallas que hemos obtenido se multiplicarán, se triplicarán, porque nunca van a dejar de contar con el apoyo de nuestro presidente”.