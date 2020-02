$!Carlos Correa rompe silencio y habla sobre el robo de señas

A continuación, algunas de las declaraciones de Correa:

Mike Fiers sabe que Altuve no utilizó el latón de basura. Ustedes se van a enterar, porque estoy seguro de que alguien le va a preguntar y le va a dar a todos, le va a decir a todo el mundo, que Altuve no lo utilizó. Si es lo suficientemente hombre como para decir la verdad y relatar su historia y dar a conocerla, debería ser lo suficientemente hombre para decir que el JMV del 2017 no lo usó. Debería ser lo suficientemente hombre para decirlo. Todos, en ese clubhouse, sabemos que la integridad de Altuve va a seguir intacta por lo que fue dicho hoy. Porque se ganó ese JMV y nadie se lo pude quitar.

Insinuaste que hubo otros jugadores que no usaron el sistema del latón de basura. ¿Quiénes fueron esos jugadores?

José Altuve, Josh Reddick y Tony Kemp no lo utilizaron. Se enojaban si alguien daba golpes en el latón de basura cuando estaban batando.

¿Qué hacía Altuve para indicar que no quería utilizar el latón de basura?

Recuerdo una vez que alguien dio un golpe en el latón sin su consentimiento mientras estaba bateando. No me acuerdo si bateó de hit o si hizo un out. Solamente recuerdo que estaba bien molesto. Y uno no ve a muchachos como Altuve enojarse con frecuencia, pero nadie quiere verlo enojado.

Carlos, para aclarar, ¿utilizaste tú el latón de basura?

Sí, usé el latón de basura y estoy aquí como hombre y les digo que lo usé... Siempre que hablo quiero que ustedes me crean... les digó, sí, lo hice. Muchos jugadores lo usaron y por estamos pasando por este momento, por lo que sucedió en el 2017. Pero a Altuve déjenlo fuera de esta conversación.