$!Carlos Martínez: “Tuve mi mejor apertura del año”

El derecho dominicano Carlos Martínez tuvo una salida de calidad por primera vez en la temporada del 2021, pero lamentablemente el resultado fue el mismo de las otras tres ocasiones: una derrota.

Pero luego de seis entradas de una carrera, en la que solo permitió cuatro indiscutibles, con un boleto y tres ponches, el nativo de Puerto Plata se mostró satisfecho del trabajo conseguido.

“Es mi mejor apertura del año, seguiré así y me ocuparé de las pequeñas cosas y seguiré trabajando para salir bien”, dijo Martínez en una entrevista vía Zoom luego de su presentación.

Martínez ahora tiene marca de 0-4 y y 6.00 de efectividad en su retorno a la rotación abridora, luego de dos años trabajando como relevista.

El derecho dijo sentirse cómodo en el montículo y supo ser agresivo contra los bateadores de los Nacionales de Washington.

“Me sentí bien las seis entradas, tenía control de mis lanzamientos. Enfrenté más de 20 peloteros y en 17 ocasiones el primer pitcheo fue strike”, indicó.

Pero Martínez no solo aportó desde el montículo, sino que también conectó uno de dos extrabases de los Cardenales en el partido.

Eso, sin embargo, tiene sin cuidado al Tsunami, que solo le da relevancia a lo que hace en el montículo.

“Si ayudo al equipo el montículo, no me importa lo demás. Si puedo también hacer algo en el plato, pues bien, pero no me importa mucho hacer eso realmente”, añadió.