$!Carlos Rivero, sobreviviente y motor venezolano en Serie del Caribe

Hace dos meses exactos, Carlos Rivero volvió a nacer, literalmente.

El pelotero regresaba en una camioneta junto a Luis Valbuena y José Castillo, sus compañeros de los Cardenales de Lara, a la ciudad de Barquisimeto, tras un juego de la liga de invierno de Venezuela. Grandes rocas puestas por presuntos delincuentes sobre la carretera — práctica común de delincuentes para robar a los automovilistas en la convulsionada Venezuela — hizo que el vehículo volcase violentamente. Valbuena y Castillo, jugadores de las Grandes Ligas y los referentes en el Lara, fallecieron.

Rivero, que iba de copiloto y con el cinturón puesto, sobrevivió milagrosamente, en la peor tragedia registrada en varias décadas en Venezuela que involucró a beisbolistas.

“No me gusta hablar más de eso, poco a poco he ido superando ese trago amargo”, dijo el tercera base, de 30 años de edad, a The Associated Press.

Pero difícilmente esa tragedia puede pasar inadvertida en la actual Serie del Caribe de béisbol que se disputa en Panamá. Rivera forma parte de la alineación de los Cardenales, que se coronaron campeones, pese a la adversidad, para ganar el derecho de representar a los venezolanos en el clásico de la pelota profesional caribeña.