$!Carreras este martes en el V Centenario; Poolpote supera los 6.2 Millones de pesos

Santo Domingo.- Un atractivo poolpote que acumula 6,247,650 pesos y un equilibrado cartel en las carreras del Hipódromo V Centenario auguran grandes dividendos para la programación de este martes 20 de abril que está pautada para iniciar a las 2:33 de la tarde.

Además de los seis millones en el poolpote, la tarde presenta más de 370 mil pesos atesorados en el pool de cinco (PK5) acumulado que ha revolucionado la jugada y recibe en cada programación un gran apoyo de los fanáticos.

El cartel 32 del año presenta en la quinta carrera a Poco Man 1) como la primera opción del consenso hípico, seguido de Superlativo (6) y Sliding Lady 2).

Abriendo el cartel se enfrentan cinco ejemplares con Sky’s The Limit (1) montada por el líder de los jinetes, Carlos De León, como la principal del evento, seguida de Another Affair (2) y The Queen Z. (4).

Para la segunda, que inicia la jugada de pool de cinco (PK5) participarán seis a 1.800 metros y el ejemplar Inmenso (1) es el principal ya que viene de ganar ante un grupo similar, incluyendo a Quiéreme y Bésame (5). Semejante (3) tiene mucho chance. La tercera es una carrera nivelada que tiene como primeros a La Pequeña Lulú (3) y El chichi (4).

La cuarta enfrenta a potrancas en 1.200 metros donde la mayoría tienen chance y ligeramente salen de favoritas Caramelo (5) La Penca (4) y Camila Alejandra (1). Intrépid Boy (3) y Vuelve Cristian P. (2) de la sexta carrera son los primeros a jugar.