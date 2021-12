$!Carreras este sábado en el V Centenario; 2.2 millones acumulados en Poolpote

Con una programación de seis niveladas competencias y un acumulado en el premio del poolpote aproximado a los 2,258,728 pesos, el Hipódromo V Centenario tendrá cartelera este sábado 11 de diciembre, donde se correrá el trofeo Consenso Hípico Global “Hipideportes” que se publica desde el año 1971.

El pool de cinco (PK5) tendrá su acumulativo en los 642,040 pesos aproximadamente y su jugada iniciará en la segunda competencia. El cartel inicia con la primera carrera a las 3:00 de la tarde, donde Flor María B. (2) es la primera opción del consenso hípico, seguida de Break My Stride (3) como su principal enemigo, otras opciones con chance son My Cousin Ana (6) y Amor Propio (5) que sería sorpresa.

La segunda, es competencia que inicia la jugada de pool de cinco (PK5) y en la misma se enfrentan ocho ejemplares con Here Comes Romer (6) y No Stent (1), como los primeros del evento, Vuelve Federico (4) tiene buena valoración en carrera de mucho nivel, por lo cual los demás tienen opción.

Para la tercera, participarán cinco a 1.200 metros y el ejemplar Plymouth Colony (1) es ligeramente la opción principal, en carrera que Julio Dos (4) y No Me Dejes Fuera (2) son sus enemigos de mayor consideración. La cuarta es carrera nivelada y salen como primordiales Talentoso (6) y La Penca (3), La Negra Pola (4) es otra de buen chance.

En la quinta se corre el trofeo Consenso Hípico Global “Hipideportes” y sale como primera Lady Tsunade (5) conducida por Carlos De León, Exotico (3) es la segunda opción. En la sexta Bitter Wife (6) debe dominar el favoritismo, junto a Champola (5) y donde La Intensa (1) es peligrosa.