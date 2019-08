$!Celebrarán segundo torneo de Baduk dedicado al embajador de Corea

La Embajada de la República de Corea y la Federación Dominicana de Baduk celebrarán el segundo torneo de Baduk dedicado al embajador de Corea, Byung-Yun Kim, en la Embajada en Santo Domingo. El Torneo se realizará del 30 de agosto a 1 de septiembre de 2019.

Baduk es un juego de tablero llamado ‘Weiqi’en China y ‘Go’en Japón, especialmente muy popular en la República de Corea. Se hizo famoso en el Baduk en la escena internacional con el jugador Sedol Lee, uno de los mejores del mundo.

Este torneo está abierto para los principiantes de Baduk en el país. Se han invitado jugadores de de diferentes clubes e instituciones educativas, tales como el ITLA, Asociación de Baduk de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, Seibo, los jóvenes de programa PROSOLI, entre otros, que desarrollan de manera cotidiana la práctica y enseñanza de esta disciplina.

La ceremonia de apertura se llevará a cabo a las 6: pm hasta las 9:pm el día 30 de agosto en la Embajada de Corea. Asimismo la eliminatoria será el sábado 31 de agosto de 10am a 4:pm y por último la semifinal y final se realizarán de 10:am a 2:pm el domingo 1 de septiembre.

Los jugadores competirán por uno de los cuatro primeros lugares, los cuales estarán dotados de regalos y premios en efectivo otorgados por la Embajada de Corea (1º ganador : $US 500, 2º ganador : $US 300, 3º gana, $USD 150, y 4º ganador, $US D50.