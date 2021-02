$!César Valdez enfrenta hoy a México buscando segundo triunfo RD

Valdez no pudo lanzar en su último turno en la rotación de la Serie Final de la pelota invernal dominicana, pero antes de viajar a Mazatlán se proclamó recuperado de las molestias del cuello y deseoso de poder aportar a la que sería su primera corona de la Serie del Caribe.

“Las Águilas Cibaeñas me han dado la oportunidad de ir de nuevo a la Serie en la que he estado varias veces sin poder ser campeón, espero lograrlo ahora. “No sabía si iba a venir, pero me siento bien de salud, voy recuperándome con descanso, terapia y masajes por lo que estamos aquí ya para aportar nuestro granito de arena y lo más que podamos para ayudar”, dijo Valdez.

Valdez no lanza desde el 11 de enero, cuando vistiendo el uniforme de los Gigantes del Cibao le tiró cinco entradas de apenas dos hits y una carrera a las Águilas en un partido de la serie final quisqueyana.

