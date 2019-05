China le gana a Dominicana en Liga de Naciones

La República Dominicana cae ante china tres sets por uno en Liga de Naciones de voleibol femenino que se disputa en Brasil. Y colocan su récord 2-1 en el torneo. Los sets pasaron, (16-25/25-23/25-23/25-23).

Las mejores anotadoras por las dominicanas, Bethania De La Cruz 21, Brayelin Martínez 21 y Candida Arias 12. Por China, Fang Duan 23, Yanhan Liu 21 y Hanyu Yang 15.

Las criollas terminaron su primera semana con marca de 2-1. En su segunda semana de la Liga de Naciones, que se disputará en Conegliano, Veneto (Italia) enfrentará allá a Italia, Serbia y Estados Unidos, los días 28, 29 y 30 de mayo.

Dominicana se enfrenta a Serbia (No. 1), Italia (No. 8) y Estados Unidos (No. 3). Acaba de medirse a China (No. 2), Brasil (No. 4) y Rusia (No. 5).

Con ese triunfo, que obtuvo el combinado de China, número dos en el ranking mundial de la FIVB, es el primero que consigue en la Liga de Naciones, mientras que las dominicanas perdieron su invicto luego de haber conseguido victorias sensacionales ante Rusia y Brasil, respectivamente.

Las dominicanas, numero 10 en el ranking mundial, sorprendieron a sus rivales con fuertes remates y una buena defensa y llevaron el primer parcial 25-16. Sin embargo, a partir del segundo parcial, las Chinas comenzaron a realizar sus ajustes ofensivos y defensivos, que les hizo mucho daño a las Caribeñas.

En el segundo, China llego primero a 20 puntos y buenos bloqueos de Bethania de la Cruz y Cándida Arias pegaron a Dominicana en el marcador 23-21.

En el tercero, el partido bien apretado de principio a fin, aunque China siempre se mantuvo por delante entre dos y tres puntos de ventaja.

La defensa de las dominicanas bajo un poco su intensidad con relación a los primeros dos partidos en que vencieron a Rusia y Brasil.

El dirigente Marcos Kwiek hizo cambios buscando una reacción del equipo y las muchachas hicieron el trabajo, pero la intensidad de las jugadoras chinas fue demasiado.

Las triunfadoras bloqueaban con efectividad y no dejaban picar nada en el piso, a pesar del gran esfuerzo de las Quisqueyanas.