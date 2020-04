$!Ciara y Russell Wilson recaudan US$ 240,000 para ayuda del coronavirus

Una subasta para una cita doble con la cantante, compositora y ganadora del Grammy Ciara y el mariscal de campo de los Seattle Seahawks Russell Wilson, ha recaudado US$ 240,000 a organizaciones benéficas en apoyo de la ayuda de COVID-19 como parte del All In Challenge.

La cantante de 34 años reveló previamente que ella y su esposo habían donado un millón de comidas a un banco de alimentos local, Seattle Food LifeLine.

El jugador de 31 años de la NFL dijo en un video compartido en las páginas de redes sociales: “Este coronavirus pandémico mundial está cambiando el mundo segundo a segundo, minuto a minuto. La gente está perdiendo seres queridos. Los ancianos y los jóvenes. personas en el medio".

El presidente ejecutivo de Fanatics, Michael Rubin, quien también es copropietario de los Philadelphia 76ers y New Jersey Devils, se le ocurrió la idea.

La subasta ha presentado artículos y experiencias de atletas y celebridades, incluido uno del mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, con una oferta alta de US$ 775,000.

Eso implica recibir la camiseta y los botines de Brady de su primer juego en casa de la temporada regular, además de elegir entre un entrenamiento privado o una cena posterior al juego.