Alcalde Santo Domingo Este anuncia apoyo a equipo en la Vuelta Independencia

El alcalde del municipio Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, le deseo mucho éxito al equipo Asocisad-Fenix que participará en la XLIII Vuelta Independencia Nacional, que iniciará el próximo lunes con la participación de 26 escuadras nacionales y extranjeras.

"La vuelta ciclística Independencia Nacional comenzará el próximo lunes en la Plaza de las Banderas con el banderazo de salida que dará el presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, titular del Comité organizador del tradicional evento" “

Tras anunciar el respaldo de la alcaldía, Jiménez se mostró confiado de que los seis pedalistas que integran la Asociación de Ciclismo de la Provincia Santo Domingo y el Club Fénix realizarán una buena labor en la ronda patriótica que recorrerá 1,184 kilómetros por varias regiones del país.

La cuarteta Asocisad-Fenix estará integrado por el refuerzo colombiano Johan Sebastián Cañaveral, Luis Napoleón Oviedo, Francisco Muñoz Reyes y Josías Neftalí Alcántara. Completan el sexteto los ciclistas Sub-23, Jorge Luis Berihuete Ferreras y Saymon José Pimentel.

El equipo Asocisad-Fenix estará integrado por el refuerzo colombiano Johan Sebastián Cañaveral, Luis Napoleón Oviedo, Francisco Muñoz Reyes y Josías Neftalí Alcántara.

“Dedicamos recursos importantes para el deporte y para la cultura porque cuando hablamos de educación ciudadana, la educación ciudadana se hace también a través de esas herramientas”, resaltó en el marco de una nutrida conferencia de prensa realizada en el Salón de Eventos del Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE).

“Cuando tengamos ciudadanos bien organizados, personas con valores cívicos, la mitad de la basura dejará de llegar a las calles porque la mitad de la basura que llega a la ciudad la tiran las personas que no fueron deportistas, que no están en ningún grupo cultural, que no han recibido una educación con valores”, enfatizó.

Resaltó que cree en las actividades del músculo y a manera de ejemplo citó la pista de mountain bike profesional que la alcaldía está construyendo en San Isidro, donde antes había un basurero, así como las actividades de esa modalidad del ciclismo que ha venido auspiciando en El Cachón de La Rubia con la participación de centenares de deportistas.

En la actividad, hizo uso de la palabra, asimismo, Víctor Rojas, presidente de la Asociación de Ciclismo de Santo Domingo, quien agradeció el apoyo recibido por ASDE, así como por las bicicletas Julen (Aro & Pedal), Vitasalud, Arias Motors, Bici Motor Rojas, la Casa del Colt, Power Bike, Pepe Bike, Fedoci y Copaci, entre otros colaboradores.

Además del alcalde Jiménez y Rojas, en la mesa de honor estuvieron Roberto Neris, director de Deportes de ASDE; Martín Olivo, presidente del Club Fénix, Juan Luis Rodríguez Fernández, presidente de Aro & Pedal y bicicleta Julen; Claudia Javier, de Arias Motors y Gomas CST, así como Wendy Almonte, de suplementos deportivos Vita Salud.

El equipo Asocisad-Fenix estará integrado por el refuerzo colombiano Johan Sebastián Cañaveral, Luis Napoleón Oviedo, Francisco Muñoz Reyes y Josías Neftalí Alcántara.

Completa el sexteto los ciclistas Sub-23, Jorge Luis Berihuete Ferreras y Saymon José Pimentel.

El equipo Asocisad-Fénix estará dirigido por Víctor Rojas de la Cruz, quien será asistido por el mecánico Pedro Salvador Peralta Castillo.

La escudería cuenta con el patrocinio de bicicletas Julen (Aro & Pedal), Vitasalud, Arias Motors, Bici Motor Rojas, la Casa del Colt, Power Bike, Pepe Bike, Alcaldía de Santo Domingo Este, Fedoci y Copaci, entre otros colaboradores.

La Vuelta Ciclística Independencia Nacional comenzará el próximo lunes en la Plaza de las Banderas con el banderazo de salida que dará el presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, titular del Comité organizador del tradicional evento.