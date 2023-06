Ismael Sánchez: "No he tomado nada irregular, creo en el ciclismo limpio"

"No recuerdo haber tomado nada irregular. Que yo sepa no. Yo creo en el ciclismo limpio, totalmente, perdí la cuenta de cuántos controles de orina y sangre superé en más de dos décadas como profesional".

Quien así habla, en exclusiva con Diario Libre, es Ismael Sánchez, el cinco veces campeón de la Vuelta Ciclística Independencia que la Federación Dominicana de esa disciplina (Fedoci) informó falló en una prueba de dopaje en febrero pasado durante la competencia internacional.

"Andaba entrenando ese día. Fui ida y vuelta hasta Moca y subía el Santo Cerro de aquí de La Vega cuando un compañero mío lo vio en su teléfono y me preguntó; ´¿viste Ismael lo que salió?´. Dije, ´¿cómo así? ¿qué es lo que pasa?´. Me enseñó la nota en el periódico y me sorprendí. Ni siquiera la federación, no me había llegado correo, no me había llegado ninguna información de Medicina Deportiva, nadie me había informado", dijo Sánchez.

El escalador, de 40 años de edad y que desde 2003 es habitual en pruebas en Guadalupe, Martinica, Costa Rica, Ecuador, Venezuela y hasta Ecuador, apunta los cañones hacia la Fedoci y su presidente Jorge Blas, quienes entiende quiere hacerle daño.

Dice sufrir una persecución que comenzó con la escogencia del pedalista para los Juegos Olímpicos de Río en 2016, continuó con su exclusión del PARNI en 2018 y la desconsideración más reciente ocurrió en la Vuelta Independencia. Allí asegura se le "atropelló" al no dejársele correr con un equipo colombiano y ya en la competencia al "favorecimiento" a otros corredores sobre él. "Cuando me retiré molesto me dijeron, ´esta me la vas a pagar´".

Sánchez tenía planificado retirarse este año. Se expone a una sanción de 24 a 48 meses.

"Yo no tenía conocimiento de esos resultados, de nada, absolutamente nada y ya el país lo sabía. Esa información llegó (a los medios) a través de alguien de la federación. Solamente tenía acceso la federación y Medicina Deportiva. ¿De qué forma llegó a los periódicos? Desde adentro tratando de hacer el peor daño posible y sacarme del ciclismo", dijo Sánchez al teléfono desde La Vega.

Es la forma en cómo se trató la información el eje central de la defensa de Sánchez, quien ha apelado a la Agencia Nacional Antidopaje como representante en el país de la WADA. El sargento mayor del Ejército entiende que se violó el proceso, que establece la primera persona en ser informado es el atleta y estudia el manejo de la cadena de custodia.

"Yo confío en el trabajo y en el proceso que ellos están tomando", dijo el especialista en montaña. "Todavía no he tenido ni una llamada de Jorge Blas ni la federación sobre ese caso".

El pedalista se aferra al caso de la expesista Yudelquis Contreras, quien logró revertir un resultado positivo con una prueba B negativa en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, para "limpiar su nombre".