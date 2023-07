Tour de France: Woods gana en el legendario Puy de Dome y Pogacar araña más segundos a Vingegaard

El veterano canadiense Michael Woods completó una sensacional fuga individual para conseguir el domingo el triunfo más importante de su carrera al escalar victorioso en un mítico pico del Tour de Francia, en tanto que el dos veces campeón Tadej Pogacar se acercó más al líder general Jonas Vingegaard.

Woods, del equipo Israel-Premier Tech, no tiene ningún tipo de ambición en la clasificación general y formó parte de una fuga que los aspirantes al título toleraron al comienzo de la novena etapa. Pudo darle caza al estadounidense cuando faltaban apenas 500 metros para llegar a la cima luego que su rival de 24 años se desprendió del grupo de vanguardia con menos de 50 kilómetros.

Woods, de 36 años, dejó atrás Jorgenson con solvencia y alcanzó la cima del Puy de Dome, volcán situado en el Macizo Central, en el centro-sur de Francia y que llevaba 35 años sin ser parte de la ruta del Tour

"Ganar aquí es muy especial", dijo Woods. "Tengo 36 años, 37 este año... y no voy a rejuvenecer de repente. Mi gran objetivo deportivo era conseguir una victoria de etapa en el Tour de Francia y el tiempo se me estaba agotando".

"Me gustaría poder decir que esta victoria estaba perfectamente planeada pero, tal y como se planteó la carrera, lo cierto es que me tocó ser paciente", añadió.

Pegados detrás del grupo de fuga, Pogacar y Vingegaard marcaron clara distancia con respecto a los otros candidatos al título. Después de otro gran trabajo colectivo de los compañeros de Vingegaard en el equipo Jumbo-Visma en la última rampa y que destruyó a los oponentes, Pogacar (UAE Team Emirates) lanzó su ataque a falta de 1,5 kilómetros y aceleró otra vez en las gradientes más pronunciadas.

Vingegaard cedió terreno, pero no cayó presa del pánico y límite el daño a ocho segundos para seguir como dueño de la casaca amarilla de líder general.

"Ha sido un gran día. No ha sido una victoria, pero casi", dijo Pogacar. "Hemos estado tranquilos hasta la subida final... Tenía buenas piernas, así que insistí hasta que se abrió hueco. Y, a partir de ahí, simplemente seguí hasta meta".

Rumbo al primer día de descanso el lunes, Vingegaard le saca 17 segundos de ventaja a Pogacar en la general. Jai Hindley se ubica tercero, 2 minutos y 40 segundos detrás.

"Me sentía bien, pero Tadej estuvo un poquito mejor que yo. Hoy no quería buscar la victoria de etapa. No obstante, si no hubiéramos controlado nosotros, la diferencia de la fuga se hubiera ido a los 40 minutos y nos hubiéramos tenido que poner a tirar igualmente", comentó Vingegaard.