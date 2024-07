Cavendish supera el récord de Merckx al ganar su etapa 35 en el Tour de Francia

El británico Mark Cavendish estableció un nuevo récord de victorias de etapa en el Tour de Francia al conseguir, este miércoles en Saint-Vulbas, su triunfo número 35 en la 'Grande Boucle'.

El velocista del equipo Astana, de 39 años, suma ahora una más que el mítico Eddy Merckx, con el que compartía el récord con 34.

La nueva plusmarca ha llegado en la quinta etapa de este Tour de 2024 y 'Cav' podría ampliar su cuenta de aquí al final de esta edición.

En la línea de meta de Saint-Vulbas, Cavendish fue más rápido que el belga Jasper Philipsen (Alpecin) y que el noruego Alexander Kristoff (Uno-X), en un esprint marcado por una caída en los últimos metros.

El esloveno Tadej Pogacar conservó su maillot amarillo de líder al término de esta jornada de transición, con un recorrido llano y sin grandes peligros para los favoritos que luchan por la clasificación general.

Pogacar sigue con 45 segundos de margen sobre el belga Remco Evenepoel, segundo, y con 50 sobre el danés Jonas Vingegaard, tercero y ganador de las dos anteriores ediciones del Tour.

El primer triunfo de etapa de Cavendish en el Tour de Francia se remonta al 2008, pero no ganaba en la ronda gala desde su éxito en la etapa que en 2021 terminó en Carcasona.

Entonces, igualó con Merckx y se le resistía desde entonces poder dejar atrás al 'Caníbal' belga, algo que se había convertido en el gran objetivo de los últimos años de su carrera.

"Me cuesta creerlo. Era una gran apuesta estar aquí, en el Tour de Francia. Nos habíamos propuesto ganar al menos una etapa. Los chicos han improvisado bien para dejarme en una posición espléndida y gracias a eso fui capaz de ganar", celebró el corredor del Astana.

Después de su hito este miércoles, los integrantes del pelotón se agolpaban para felicitar al corredor británico, que festejó este éxito abrazando a su esposa y sus hijos.

El año pasado, Cavendish había tenido que abandonar por una fractura de clavícula que había sufrido en una caída en la 11ª etapa del que debía ser inicialmente su último Tour de Francia.

Animado por luchar por el récord de etapas en el Tour, decidió aplazar la retirada y darse un nuevo año de competición en esta temporada.

Sufriendo en Italia



Cavendish tuvo unas primeras etapas muy complicadas en el inicio de este Tour en Italia, hasta el punto de vomitar montado en su bicicleta."Me daba igual que la gente dijera que estaba, que no iba a poder terminar. Simplemente, quería demostrar lo que sé hacer, gestionarlo y dar lo mejor de mí mismo para intentar aprovechar esta oportunidad", resumió.Pese a sus problemas de salud, el velocista de la isla de Man decidió no abandonar y gracias a ello pudo escribir una página de la larga y brillante historia de la prueba ciclista más prestigiosa del mundo."Vamos a intentar ir a por más. Si tenemos la oportunidad, ahí estaremos. Esto es el Tour de Francia, no solamente es la carrera ciclista más grande que existe, sino que para mí es el mayor evento deportivo del mundo", se enorgulleció.El jueves, los velocistas, y Cavendish entre ellos, tienen una etapa también teóricamente favorable a una llegada al esprint.La meta está en Dijon, con una última recta final de 800 metros para concluir un recorrido de 163,5 metros que comenzará en Mâcon, la ciudad natal del futbolista Antoine Griezmann.