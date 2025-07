´Creí que nunca más iba a volver´, Eduardo Sepúlveda y su emotivo regreso al Tour de Francia

Pasaron ocho veranos boreales sin los pedalazos de Eduardo Sepúlveda por las rutas francesas. El ciclista argentino volvió a la carrera ciclística más importante del mundo con un rol de experiencia en su equipo y la felicidad de tener una segunda oportunidad.

Eduardo Sepúlveda está de vuelta en el Tour de Francia. Tras ocho años de ausencia el ciclista argentino regreso a la que una competencia que por un tiempo creyó que ya no formaría parte de su futuro.

"Estoy contento de poder volver al Tour. Por un tiempo, creí que nunca más iba a volver y hoy estar acá, la verdad, es una felicidad", confesó Sepúlveda con una mezcla de alivio y alegría.

Su última vez en la Grande Boucle fue en 2017, y este regreso es, en sus propias palabras, "una recompensa al esfuerzo de cada día".

La carrera más prestigiosa

La noticia de su selección para la carrera más prestigiosa del ciclismo no fue inmediata. Aunque su nombre figuraba en la preselección del equipo desde hace meses, la experiencia le había enseñado a ser cauto.

"Desde abril me decían que estaba en la lista larga del equipo, pero también el año pasado había estado, y antes también" aseguró. La confirmación fue llegando poco a poco: "Con los días empezaron a decir 'bueno, tómate un poco en serio la preparación', y ya después se dio la noticia".

La cautela era tal que incluso evitaba mirar los detalles de la competencia para no ilusionarse en vano. "Te digo la verdad, tenemos la aplicación para ver las etapas y eso, y no miraba mucho porque digo 'falta que me emocione y luego no pase'. Pero bueno, al final sí se dio", relató.

Con 33 años, Sepúlveda vuelve al Tour con un rol diferente. Su principal objetivo es ser una pieza clave para su equipo, el Lotto Dstny, y aportar su veteranía para apoyar al líder.

"Tenemos tres corredores que pueden hacer cosas buenas, así que intentaremos apoyarlos de la mejor manera", afirmó.

En particular, su misión será proteger al belga Lennert Van Eetvelt en su lucha por la clasificación general. "Intentaré apoyarlo, quizás los primeros días evitar percances y ya cuando vengan las etapas de montaña, ahí sí apoyarlo para que no tenga inconvenientes".

Su primera experiencia en el Tour terminó abruptamente por un "error de principiante", un recuerdo que le ha dejado valiosas lecciones sobre la gestión de la presión.

En 2015, cuando era el líder del equipo francés, Bretagne-Séché Environnement, fue excluido en Mende durante la 14ª etapa. Se le había roto la cadena y cometió el error de subirse al vehículo del equipo AG2R-La Mondiale para recorrer las pocas decenas de metros que le separaban de su coche.

"Quizás fue un error. Por ahí la presión, el estrés... era la primera vez y quizás no pensé demasiado", reflexionó. Hoy, su consejo para los más jóvenes es claro.

"Pensar bien las cosas antes de hacerlas y, sobre todo, disfrutar. En su momento creía que iba a ser algo que iba a pasar muchas veces y después estuve muchos años fuera. Que la presión no te nuble la vista", agregó.

Finalmente, en este momento de felicidad, Sepúlveda no olvida a quienes lo han apoyado en el camino, especialmente su familia. "Es mucho tiempo fuera de casa y que no los veo. Pero bueno, espero que estén contentos de poder verme acá otra vez".