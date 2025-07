Arensman frena a Pogacar, que es aún más líder del Tour

Tadej Pogacar, con dos victorias y un segundo puesto en el tríptico pirenaico, vio frenada su racha en la cordillera que separa Francia de España, 'cediendo' este sábado la victoria en la 14ª etapa al neerlandés Thymen Arensman (Ineos), en una etapa reina que se cobró el abandono de Remco Evenepoel.

Pero el esloveno, entre la niebla presente en la meta, logró arañar por la bonificación unos segundos más respecto al danés Jonas Vingegaard, que había asumido la responsabilidad en la subida final a Superbagnères.

Además intentó en dos ocasiones -a falta de 4 y de algo más de 2 kilómetros, sin éxito- dejar atrás al maillot amarillo.

El día en que se escalaron además puertos míticos como el Tourmalet, el col d'Aspin o el Peysesourde, Arensman logró su primera victoria en el Tour en su primera presencia en la ronda francesa.

"Sólo se podía ver 20 metros por delante. Pasé bastante miedo en la bajada del Tourmalet, iba detrás de Arensman y simplemente desapareció entre la niebla", relató Pogacar.

Presente en la escapada formada en las primeras rampas del Tourmalet, primera de las cuatro dificultades montañosas del día, el escalador de la formación Ineos-Grenadiers de 25 años se quedó solo en el Peyresourde, y resistió la llegada de los favoritos en Superbagnères.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/19/20bfcfd70566928626bd943f63893240ae2e980b-272e189f-e891df8d.jpg El ciclista esloveno Tadej Pogacar, del UAE Team Emirates, celebra su victoria en la cuarta etapa del Tour de Francia en 2025. (ARCHIVO/ AP)

Más conservador

Arensman, que ya había ganado una etapa en la Vuelta a España 2022, dio al equipo Ineos su primera victoria en el Tour desde que Carlos Rodríguez lograse en Morzine en 2023 la última victoria española en el Tour.

"No me lo creo. Es increíble, teniendo en cuenta cómo he ganado. Estaba en la mejor forma de mi vida, tenía unas superpiernas", declaró después después de haber puesto los Pirineos a sus pies al término de esta etapa con casi 5.000 m de desnivel positivo.

Arensman, que ya había protagonizado una escapada en solitario en abril en el Tour de Los Alpes, se quedó solo en el Peyresourde y recorrió en soledad 37 kilómetros. Hasta ese momento había rodado acompañado por más de una docena de corredores, entre ellos el colombiano del Movistar Einer Rubio.

En la general, Pogacar, que no pareció decidido a ir a por un nuevo triunfo parcial y se mostró más conservador de lo habitual en él, aventaja en 4 minutos 13 segundos a Vingegaard, mientras que el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-Bora) es el nuevo tercero de la general después del abandono de Evenepoel.