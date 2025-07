Jonathan Milan se acerca al verde en París tras un esprint descafeinado en el Tour de Francia

Sin el belga Tim Merlier o el eritreo Biniam Girmay, descartados tras una caída a 800 metros de meta, fue Jonathan Milan el que se llevó la victoria al esprint este miércoles en la 17ª etapa del Tour de Francia.

El coloso italiano del Lidl-Trek, de 1,96 metros de altura, se embolsó 50 puntos que refuerzan su maillot verde (o camiseta verde que es es el distintivo que lleva el líder de la clasificación por puntos ) y le despejan el camino para poder vestir en París el domingo la túnica que premia al corredor más regular en las llegadas y en los esprints intermedios.

La lluvia, presente en los últimos 40 kilómetros de etapa con salida en Bollène, fue protagonista en el final en Valence, causando una caída en la que se vieron implicados varios hombres llamados al menos a obligar a un esfuerzo extra a Milan para llevarse su segunda victoria de etapa en este Tour.

Aunque ninguno pareció haber sufrido daños que le impidan continuar la carrera, la llegada final perdió espectacularidad en tanto en cuanto dejó casi sin rivales a Milan.

Al término de la etapa, el esloveno Tadej Pogacar conservó su holgado maillot amarillo en la víspera de la etapa reina en los Alpes.

Milan, de 24 años, lideró un esprint reducido a menos de una decena de corredores, y finalizó por delante de Jordi Meeus (Red Bull-Bora) y de Tobias Lund Andresen (Picnic).

"Fue caótico pero increíble. Esperaba un poco de lluvia. Nos situamos lo mejor posible, los chicos me dejaron bien colocado antes de la caída", relató Milan.

El italiano, que vive su primera participación en el Tour, dio un paso de gigante para poder vestir el maillot verde en París.

El italiano, bajo la amenaza de Tadej Pogacar en la clasificación por puntos, estaba obligado a lograr un buen resultado en Valence para contar con un buen colchón antes de las etapas de montaña por los Alpes.

Milan suma 312 puntos, por los 240 de Pogacar, que además está embarcado en objetivos más ambiciosos que le pueden hacer descuidar esa clasificación.

"Estoy un poco más relajado, hay una distancia pero voy a seguir peleando todos los días en los esprints intermedios y aspirar a la victoria en París", aseguró.

El otro hombre rápido del pelotón en este Tour, Tim Merlier, no pudo meterse en la volata final al verse frenado por los corredores caídos en el tramo final. El belga lamentó no haber podido estar en más de "dos esprints" en este Tour. Ambos los ganó.

Los favoritos no se vieron afectados por la caída y llegaron a meta agrupados. El maillot amarillo Tadej Pogacar cuenta con 4 minutos y 15 segundos sobre Jonas Vingegaard en la clasificación general.

Para Pogacar, el maillot amarillo de este miércoles supone su 50º desde su debut en el Tour.

El pelotón se dirige a dos etapas por los Alpes temibles y decisivas.

Así pues, fue una de las últimas balas para los velocistas, dado que la tradicional etapa de los Campos Elíseos en París, el domingo, podría escapárseles en esta ocasión dada la introducción de la selectiva subida a Montmartre en tres ocasiones.

Jonathan Milan:"Una segunda victoria me deja sin palabras"



Milan (Lidl Trek) se quedó "sin palabras" tras lograr en Valence su segunda victoria en el Tour de Francia en el año de su debut, la que dedicó a su equipo, ya que "sin su apoyo no la hubiera logrado".

"Me he quedado sin palabras. Ha sido otra etapa muy rápida. No lo pasé bien en las subidas, pero el esfuerzo que hicimos no fue en vano. No sobreviví solo en los puertos. Lo hice siempre con y gracias a mis compañeros de equipo. Sin ellos, no estaría aquí", explicó.

Milan destacó que sus compañeros también le acompañaron en los últimos momentos, cuando se complicó el final con una montonera en el último kilómetro.

"El mal tiempo también complicó el final. Incluso me dio un poco de miedo. Pero mis compañeros me lanzaron a la perfección. Esta es una verdadera victoria para el equipo. Les agradezco de corazón", dijo Milan.

El ciclista del Lidl también pudo afianzar el maillot verde por puntos.

"Esa batalla aún no ha terminado. Seguiremos luchando por los esprints intermedios, pero ahora tengo un poco más de ventaja", concluyó. EFE