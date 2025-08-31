Vingegaard se reivindica en Valdezcaray, Traeen sigue líder de la Vuelta

El ciclista danés del Visma Jonas Vingegaard gana la novena etapa de La Vuelta a España, de 195 kilómetros entre Alfaro y la estación de esquí de Valdezcaray, este domingo. ( EFE )

El danés Jonas Vingegaard ganó este domingo en solitario la 9ª etapa de la Vuelta a España en la estación de esquí de Valdezcaray, donde el noruego Torstein Traeen conservó su maillot rojo de líder de la general por 37 segundos.

El líder del equipo Visma-Lease a Bike lanzó su ataque a menos diez kilómetros de la línea de meta para aventajar, bajo la pancarta, en una veintena de segundos al británico Tom Pidcock y al portugués Joao Almeida.

"En la última subida me sentía realmente bien y entonces le dije a mi equipo que si podían aumentar la velocidad y lo hicieron y, luego, lo intenté; ellos (compañeros) lo hicieron súper bien", afirmó Vingegaard al acabar la carrera.

"Fue un trabajo en equipo increíble y estoy muy feliz de haber podido terminar y no podría haberlo hecho sin ellos", prosiguió el danés.

- Error de cálculo -

Vingegaard admitió un error de cálculo cuando arrancó a falta de casi diez kilómetros.

"Para ser honesto, tal vez no hice mis deberes lo suficientemente bien porque pensé que estaba más cerca de la meta cuando ataqué. Y me sorprendió un poco cuando vi el cartel de 10 km. Pero en ese momento tenía la ventaja y tenía que seguir adelante con ello", dijo el ciclista de 28 años.

También reconoció que no buscaba necesariamente el maillot de líder: "Más bien la victoria de la etapa y tratar de sacar algo de tiempo a mis oponentes más cercanos".

Vingegaard había dicho que él y su equipo estaban reservando fuerzas para la segunda y tercera semana de carrera, pero le recortó dos minutos a Traeen, que conservó el maillot rojo por apenas 37 segundos.

- Ayuda inesperada -

Traeen comentó la colaboración que recibió por parte del equipo de Vingegaard para mantenerse primero en la general.

"En un momento dado recibí ayuda de dos corredores del Visma, así que presentía que quizá no querían que Jonas llevara el maillot todavía", señaló el corredor noruego.

Por su parte, Almeida se sitúa tercero en la clasificación general, a un minuto y 15 segundos de Traeen, mientras que Pidcock es cuarto después de realizar una de sus mejores actuaciones en escalada en esta Vuelta.

"No le he podido seguir en el momento que ha atacado. He ido bien en la subida, pero Vingegaard ha volado", declaró Almeida al final de la etapa.

Llevó tiempo que se formara la escapada del día entre Alfaro y la estación de esquí Valdezcaray, con varios ataques rápidamente neutralizados.

Cinco corredores lograron una ventaja de dos minutos y medio sobre el pelotón, aunque no había contendientes de la general en la fuga.

Los escapados fueron alcanzados a medida que llegaron al único ascenso de la etapa.

El dos veces ganador del Tour de Francia, Vingegaard, se lanzó en solitario a menos de diez kilómetros, seguido por Almeida y Pidcock.

- Jornada de descanso -

El colombiano Egan Bernal se situó en la undécima posición de la tabla al término de la prueba a 2 minutos y 55 segundos del líder.

"La verdad yo intenté seguir, pero a cierto punto vi que ese no era mi ritmo, así que me tocó alzar un poco el pie e ir con ese segundo grupo", afirmó Bernal sobre la marcha impuesta por el Visma al final de la carrera.

El lunes, los corredores tienen su primer día de descanso antes de reanudar el martes la carrera entre el parque natural de Sendaviva y El Ferial Larra Belagua, de 175,3 km, en un recorrido principalmente llano, excepto los últimos ocho kilómetros, con una subida con un desnivel del 4,4% de media.