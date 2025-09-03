Una manifestación propalestina obliga a acortar la 11ª etapa de la Vuelta a España

La iniciativa Gernika Palestina ha invadido este miércoles un tramo de la Gran Vía de Bilbao al paso de la Vuelta ciclista por la capital vizcaína en protesta por la participación del equipo Israel Premier Tech y en apoyo a Palestina por lo que ha tenido que intervenir la Ertzaintza. ( EFE )

La undécima etapa de la Vuelta ciclista a España se acortó el miércoles en Bilbao por temor a incidentes con manifestantes propalestinos en la línea de meta y no hubo ganador.

"Por motivos de seguridad, los tiempos de la clasificación general se tomarán a 3 kilómetros de la línea de meta" y "no habrá ganador de etapa", señaló la dirección de la Vuelta, una de las tres principales competiciones ciclistas del mundo.

Durante la primera pasada del pelotón por la línea de meta, numerosos manifestantes propalestinos, algunos de los cuales intentaban forzar las barreras, se agolparon a lo largo de la recta final, flanqueados por las fuerzas del orden, en protesta por la presencia del equipo Israel-Premier Tech.

"Lo que hoy hemos visto son comportamientos incívicos que atentan contra la seguridad y la convivencia", declaró a los periodistas Bingen Zupiria, consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, reafirmando "la solidaridad con Gaza y Palestina".

Sin vencedor del día, en la general consolida su primera posición el danés Jonas Vingegaard, que a falta de los 3 kilómetros iba liderando la etapa junto al británico Tom Pidcock.

"Hoy es el primer cumpleaños de mi hijo. Quería ganar por él, es una pena", lamentó Vingegaard, de 28 años y dos veces ganador del Tour de Francia.

- Protestas precedentes -

Esta 80ª edición de la Vuelta se ha visto salpicada desde el principio por manifestaciones diarias de activistas, principalmente en contra de la presencia del Israel-Premier Tech.

El miércoles, antes de la salida de la undécima etapa, varios corredores señalaron los riesgos para su seguridad tras la caída del italiano Simone Petilli el martes durante una de las protestas.

Durante la contrarreloj por equipos de la quinta etapa, en Figueres, Cataluña, militantes con pancartas y banderas palestinas intentaron bloquear a los corredores del Israel-PT.

El director técnico de la Vuelta, Kiko García, sugirió incluso este miércoles que la escuadra israelí debería reflexionar sobre si su salida de la ronda es lo mejor para la carrera.

"Solo hay una solución ahora mismo, que el propio equipo de Israel se dé cuenta de que estando aquí no facilita la seguridad de todos los demás. Pero nosotros no podemos tomar esa decisión, deben ser ellos", señaló a la radio Cadena SER.

Después de esas palabras, el equipo Israel-PT emitió un comunicado excluyendo un abandono.

"Israel-Premier Tech es un equipo ciclista profesional y como tal sigue decidido a participar en la Vuelta. Toda otra alternativa crearía un precedente peligroso en el ciclismo, no solamente para Israel-Premier Tech sino para todos los equipos", señaló la formación en su texto.

Desde la Unión Ciclista Internacional (UCI) se condenó lo ocurrido y se recordó "la importancia fundamental de la neutralidad política de las organizaciones deportivas en el seno del Movimiento Olímpico".

- "Lección de humanidad" -

El gobierno de España, del socialista Pedro Sánchez, reconoció oficialmente el Estado de Palestina en mayo de 2024, junto con Irlanda y Noruega, y ha convertido el apoyo incondicional a la causa palestina en uno de los ejes principales de su política exterior desde hace 18 meses.

Y, al igual que sus aliados de extrema izquierda en el gobierno, recientemente calificó de "genocidio" la situación en el territorio palestino de Gaza.

"La sociedad española está dando una lección de humanidad. Las protestas en La Vuelta demuestran nuestro compromiso con la paz y los derechos humanos. En Palestina, más de 63.000 personas ya no se sienten en peligro porque han sido asesinadas por Israel. Basta ya", escribió en su perfil de BlueSky la ministra de Infancia y Juventud española, Sira Rego, de origen palestino.

Las posiciones del gobierno español han sido aplaudidas en los últimos meses por los países árabes, pero le han valido duras críticas por parte del gobierno israelí de Benjamin Netanyahu, que en mayo de 2024 decidió llamar a consultas a su embajadora en España.

El jueves, la Vuelta a España continúa con una duodécima etapa entre Laredo y los Corrales de Buelna, con dos puertos en el menú (Alisas y Collada de Brenes, de segunda y primera categoría, respectivamente).