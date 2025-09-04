Juan Ayuso gana la 12ª etapa de la Vuelta a España, Vingegaard sigue líder

El ciclista español del Emirates UAE Juan Ayuso,celebra la victoria conseguida en la duodécima etapa de la Vuelta Ciclista a España 2025. ( EFE )

El ciclista español del UAE Team Juan Ayuso se llevó este jueves la duodécima etapa de la Vuelta a España, superando en un final apretado a su compañero de escapada, el también español Javier Romo (Movistar), en Los Corrales de Buelna (Cantabria).

Un día después de la polémica etapa que no pudo llegar a su fin en Bilbao debido a protestas propalestinas, y antes del díptico montañoso por la Cordillera Cantábrica, Ayuso logró su segunda victoria en esta edición de la Vuelta, que sigue liderada por el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

A pesar de que se vieron también multitud de banderas palestinas entre los aficionados a ambos márgenes de la carretera, la etapa, con salida en Laredo y de 145 kilómetros, resultó mucho más tranquila que la de la víspera.

- Liberado -

Fue la 16ª victoria como profesional de Ayuso, de 22 años, un corredor que pese a haberse desentendido rápido de la lucha por la general, ha sabido aprovechar esa mayor libertad de movimientos que le conceden los ases del pelotón para sumar, de momento, dos triunfos parciales (el primero en Cerler en la 7ª etapa).

El UAE anunció esta semana la marcha de Ayuso al término de la temporada, quien se uniría, según la prensa española, al equipo Lidl-Trek.

Vingegaard y el pelotón principal llegaron a más de seis minutos de Ayuso, pero el dos veces ganador del Tour de Francia danés mantiene el maillot rojo, seguido de João Almeida (50 segundos) y Tom Pidcock (56 segundos).

En una etapa propicia para el triunfo de una escapada, medio centenar de corredores abrieron hueco con el pelotón, llegando a contar con cinco minutos de ventaja.

Marc Soler, compañero de Ayuso en el UAE, coronó en primer lugar el Puerto de Alisas (8,6 km al 5,9%), primera dificultad del día.

- "Más listo" -

Para la segunda y última, la collada de Brenes, Ayuso y Romo ya lideraban la carrera y encaraban un mano a mano del que salió vencedor el corredor del UAE. "Juan ha sido más fuerte, quizá también un poco más listo y se ha llevado la victoria, yo creo que he sido mucho más generoso que él, casi ya al final no me quería pasar relevo", lanzó Romo, que suma dos segundos puestos y un tercero en las tres últimas etapas.

"Esta siendo una Vuelta un poco extraña, siempre intento dar lo mejor, aunque sea difícil mantenerme al margen de lo que pasa a mi alrededor, tengo que agradecer el trabajo de Marc para controlar una fuga de 50 corredorres", confesó, por su parte, Ayuso, que reconoció que en el duelo con Romo "jugó sus cartas". "No me gusta jugar así, pero también me lo han mandado desde el coche y a veces hay que jugar inteligente".

Los corredores afrontarán la subida al Angliru, una de las ascensiones más duras presentes en el calendario internacional.

Ese puerto de categoría especial pondrá fin a una etapa con salida en Cabezón de la Sal, y con 202,7 kilómetros de recorrido.

"Mañana empieza la batalla de verdad para la general", vaticinó Ayuso, que está a 55 minutos del maillot rojo.