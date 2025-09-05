Netanyahu felicita al equipo Israel-PT por resistir "el odio y la intimidación" en Vuelta a España

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, habla en la ceremonia de apertura del Museo de la Knesset, en el antiguo edificio del parlamento israelí, en Jerusalén. ( EFE/EPA/OHAD ZWIGENBERG / POOL )

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, felicitó este viernes al equipo ciclista Israel-Premier Tech por su decisión de no abandonar en la Vuelta a España a pesar de la sucesión de protestas y manifestaciones propalestinas desde el inicio de esta edición.

"Bravo a Sylvan (Adams, el millonario israelí-canadiense que es el dueño del equipo) y al equipo ciclista de Israel por no ceder al odio y a la intimidación. Hacen que Israel esté orgulloso", escribió Netanyahu en un mensaje en la cuenta oficial de X del primer ministro del Estado de Israel.