Israel-PT elimina su nombre de los maillots para "priorizar la seguridad" de la Vuelta

La formación ciclista Israel-Premier Tech anunció este sábado, antes de la salida de la 14ª etapa de la Vuelta a España, que ha eliminado del maillot uniforme el nombre del país para garantizar la seguridad de la carrera.

"Para priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón, dada la peligrosidad de algunas protestas en La Vuelta, Israel–Premier Tech ha proporcionado a los ciclistas un uniforme con el monograma del equipo para el resto de la carrera.", señaló el equipo en un mensaje colgado en sus redes sociales.

"El nombre del equipo se mantiene como Israel-Premier Tech, pero el uniforme con el monograma ahora se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado previamente para nuestros vehículos y ropa informal", prosiguió.

La nueva versión del maillot ya fue utilizado en otras ocasiones por sus ciclistas, aunque durante los entrenamientos, por lo que se trata de la primera vez que lo usan en una competición oficial.

Más protestas

Antes del arranque de la jornada, las protestas contra la participación del Israel-PT continuaron con una concetración en el centro del municipio de Avilés, de donde salía la etapa.

Desde el inicio de la prueba, grupos de activistas propalestinos están llevando a cabo acciones de protesta contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech en La Vuelta.

El miércoles, la etapa tuvo que acabar tres kilómetros antes de la llegada prevista a Bilbao por temor a incidentes en la meta y el viernes la carrera fue cortada de nuevo brevemente al inicio del ascenso al Angliru, el último puerto de la etapa.

Esta protesta se saldó con la detención de doce personas como presuntas autoras de desórdenes públicos, según la Guardia Civil.

También el viernes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, felicitó al equipo Israel-Premier Tech y a su propietario, Sylvan Adams, "por no ceder ante el odio".

Israel PT, que es una estructura privada y no un equipo-Estado como por ejemplo el UAE, cuenta con una protección reforzada durante sus carreras. Solo cuenta con un ciclista israelí en sus filas.

Desde el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada por un ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 que provocó las represalias israelíes, varias carreras, entre ellas el último Tour de Francia, han tenido manifestaciones propalestinas.