El equipo Israel-Premier Tech cambiará su nombre en clásicas canadienses

Varias personas protestas por la participación del equipo Israel Premier Tech en la Vuelta, y en apoyo a Palestina, ante la salida de los ciclistas participantes en la etapa 17 de la Vuelta Ciclista a España disputada este miércoles entre O Barco de Valdeorras (Ourense) y Alto de El Morredero (EL Bierzo-León), de 143,2km de recorrido. ( EFE )

El equipo ciclista Israel-Premier Tech correrá bajo las siglas IPT en los Grandes Premios de Quebec el viernes y de Montreal el domingo para prevenir eventuales incidentes como los ocurridos en la Vuelta a España, informó este jueves la organización.

El director general de las dos clásicas canadienses del World Tour, Joseph Limare, precisó que el nombre Israel-Premier Tech no aparecerá en los maillots de los ciclistas durante las carreras y el equipo pasará a llamarse IPT.

El equipo creado por el magnate israelo-canadiense Sylvan Adams fue el que solicitó este cambio, según indicó Limare.

"Nos pidieron que elimináramos todo lo que pudiera aparecer la palabra Israel", señaló.

De acuerdo con medios de comunicación canadienses, activistas propalestinos tienen previsto manifestarse al margen del Gran Premio de Quebec contra la participación del equipo Israel-Premier Tech, siguiendo el ejemplo del movimiento que ha perturbado la Vuelta a España.

Los organizadores de las dos carreras canadienses y las autoridades públicas dijeron el miércoles en rueda de prensa que harán todo lo posible para garantizar la seguridad de los corredores y del público.

La Vuelta a España blinda su seguridad para la llegada a Madrid el domingo

Frente a los manifestantes propalestinos que perturban desde hace días la Vuelta ciclista a España, las autoridades desplegarán un refuerzo policial "extraordinario" este fin de semana en Madrid para garantizar la seguridad de las dos últimas etapas de la prueba que concluye el domingo en la capital.

El domingo se desplegarán 1.100 policías adicionales en Madrid, lo que supone el mayor dispositivo desde la celebración de la Cumbre de la OTAN en la ciudad en 2022, según indicó la Delegación del Gobierno en Madrid en un comunicado.

El sábado ya se sumarán 400 agentes de la Guardia Civil como refuerzo para la penúltima etapa, que discurre casi toda en la región de Madrid.

El objetivo es "compatibilizar la seguridad del evento deportivo y el legítimo derecho de manifestación de aquellos ciudadanos que así lo decidan", añadió la nota, que incluía un llamamiento a los dirigentes de las administraciones madrileñas para que actúen con "responsabilidad" y "no se propicien incidentes que puedan manchar la legítima protesta que muchos ciudadanos de nuestro país están mostrando frente a este genocidio".

El apoyo a la causa palestina es muy popular en España, donde el Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez reconoció el Estado de Palestina en mayo de 2024, y acaba de anunciar nuevas medidas "para detener el genocidio en Gaza".

En este contexto, las acciones contra la presencia en la Vuelta del equipo Israel-Premier Tech, que marcaron casi diariamente la prueba desde su llegada a territorio español, no generan graves polémicas, más allá de algunas críticas de la derecha al Gobierno por no garantizar la seguridad de la carrera o al apoyo mostrado por algunos ministros a los manifestantes.

Las diferentes protestas obligaron, por el momento, a acortar tres etapas -incluida la crono de este jueves en Valladolid- además de provocar la caída de varios ciclistas.

- Cuidado con los ciclistas -

A través de las redes sociales, las asociaciones de apoyo a Palestina (entre ellos el movimiento BDS, "Boicot, desinversiones y sanciones contra Israel") o el partido de izquierda radical Podemos difunden nuevos llamamientos para movilizarse en los próximos días, además de compartir reglas de conducta o consejos, dejando ver que la movilización pretende mantenerse hasta el final de la prueba.

Podemos invita así a acudir el domingo a "puntos de visibilidad máxima" de la capital madrileña, como Atocha o la plaza de Callao, cerca de la famosa avenida de Gran Vía, y aconseja llegar "con antelación" portando banderas, foulards o ropa con los colores de la bandera palestina.

Pero las acciones no se limitan a Madrid. La contrarreloj que se disputará el jueves en Valladolid, en Castilla y Léon (noroeste), también será de riesgo, y por ello la organización anunció este miércoles que sus 27 kilómetros iniciales pasaban a ser sólo 12,2.

"Si decides, bajo tu responsabilidad, salir a la carretera, consulta previamente con un equipo legal", aconseja la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid en un mensaje difundido en Facebook.

"Ten en cuenta tu seguridad y la de los ciclistas. Verbaliza que no somos violentos, que estamos aquí de forma pacífica para detener el genocidio. Que no estamos contra la Vuelta sino contra la participación del representante de un estado genocida: Israel", continúa. "Y sobre todo GRÁBALO TODO! (pide a compañer@s que lo hagan, preferiblemente con el móvil en vertical)", agrega.

A pesar de diferentes llamamientos para que se retirara de la carrera, el equipo Israel-Premier Tech, creado por el multimillonario israelí-canadiense Sylvan Adams, y que solo cuenta con un corredor de nacionalidad israelí, aseguró que llegará el domingo hasta Madrid.

Los corredores, de su lado, decidieron este miércoles antes de la salida de la 17ª etapa que, en caso de que se produzcan nuevos incidentes derivados de manifestaciones propalestinas, ellos mismos neutralizarán la carrera.