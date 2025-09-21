Evenepoel humilla a Pogacar en la crono mundialista

Evenepoel, de 25 años, es el tercer piloto de la historia en ganar tres títulos mundiales consecutivos, después del australiano Michael Rogers y el alemán Tony Martin. ( FUENTE EXTERNA )

Autor de una crono antológica, Remco Evenepoel se convirtió en campeón del mundo de contrarreloj por tercer año consecutivo este domingo en Kigali, dándose además el lujo de doblar a Tadej Pogacar, solo cuarto, a una semana de la carrera en línea.

Era una imagen que parecía imposible que su pudiera llegar a ver, dado el dominio de Pogacar en el ciclismo mundial.

Pero, en la subida adoquinada de Kimihurura, el ogro esloveno, que había salido dos minutos y medio antes que el especialista belga, vio pasar una bala color azul cielo, el color del maillot de Bélgica.

"Cuando me adelanta, evidentemente es difícil de digerir. Pero es Remco, él es tan rápido, es increíble hasta qué punto es bueno en esta prueba", reconoció Pogacar con deportividad después de esta humillación en Ruanda, que alberga los primeros mundiales de ciclismo de la historia sobre suelo africano.

"Poco importa a quién adelantase, sólo quería apretar lo más fuerte posible sobre los pedales", reaccionó Evenepoel, que superó al australiano Jay Vine y al también belga Ilan Van Wilder por 1:14 y 2:36 minutos, respectivamente.

Pogacar, el día de su 27º cumpleaños, se quedó a un segundo del podio. "De haber sabido que estaba tan cerca, quizá hubiera encontrado la fuerza para buscar el tercer puesto, pero no sabía las diferencias. Es una pena, pero mañana será otro día", comentó.

- Dudas para la carrera en línea -

Luego de la exhibición de Evenepoel en la crono, cimentada en los primeros kilómetros de un recorrido exigente, Pogacar se acostará este domingo lleno de dudas para la carrera de dentro de una semana, la prueba reina de estos Mundiales, en la que es vigente campeón y gran favorito.

Pogacar explicó no haber podido concluir su trabajo de preparación para la contrarreloj, después de haberse enfermado justo antes de correr en Quebec y Montreal hace diez días.

"Pero ir a Canadá era indispensable para estar al 100% para la carrera en línea aquí, que es de todas formas mi objetivo principal", insistió el cuádruple ganador del Tour de Francia.

Evenepoel abordará esa carrera con la moral por las nubes. Podría convertirse en el primer ciclista en la historia en ganar ambas pruebas en los mismos Mundiales, un año después de lograr este doblete en los Juegos Olímpicos de París, una hazaña también inédita.

Coronado previamente en 2023 en Glasgow y el año pasado en Zúrich, el belga iguala al alemán Tony Martin y al australiano Michael Rogers, los otros dos ciclistas que lograron este triplete de manera consecutiva.

Saliendo como un cohete, Evenepoel ya tenía una ventaja de 45 segundos después de solo diez kilómetros en el difícil recorrido (40 km y 680 m de desnivel).

El flamenco, de 25 años, demostró una vez más que es el maestro indiscutible de la contrarreloj. Exactamente un tercio (22 de 66) de sus victorias provienen de este esfuerzo solitario gracias a su potencia, su aerodinámica perfecta y un sentido absoluto del detalle.

El mexicano Isaac del Toro terminó con el quinto mejor tiempo, con tres segundos más que Pogacar. El español Iván Romeo fue undécimo, y el colombiano Walter Vargas decimocuarto.