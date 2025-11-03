Saúl Susana se corona campeón de Cimaci 2025

El ciclista Saúl Susana Lovalace logró la hazaña única en la historia de la Liga Máster del Cibao, Cimaci 2025 al coronarse campeón de la categoría Máster A sin ganar ninguna de las ocho carreras del circuito que se corre cada año entre Santiago y La Vega.

El nuevo campeón inició su participación en la liga en el año 2023, y señaló que este campeonato fue un premio a la consistencia y la disciplina que mantuvo durante el año.

"Lo más importante en un circuito como este es acumular puntos en cada carrera. El año pasado estuve luchando el campeonato hasta el último día y quedé tercero en la clasificación general. Este año mi equipo decidió hacer un proyecto en base a mi figura y resultó. Agradezco a todos mis compañeros porque con el alto nivel competitivo que hay en la liga, es prácticamente imposible ganar sin el respaldo de un equipo" agregó.

Susana Lovalace ganó su título acumulando de 75 puntos, las demás posiciones en la clasificación general de la categoría fueron para, Adderlyn Cruz que terminó segundo con (68), Kelvin Suriel tercero (62), Anthony Rodríguez cuarto (58) y Gilberto Reyes quinto (49).

"En las etapas 5ta, 6ta y 7ma (Wandy)Reyes, (Carlos) Ostos y yo, nos ayudamos muchísimo intercambiando posiciones. Todo el mundo sabe que yo no soy un buen escalador, pero tengo en mi equipo al mejor en la montaña a (Wandy) Reyes, que por cierto ganó la etapa y me ayudó a llegar tercero. Agradezco a Dios por mis resultados de este año", añadió el campeón.

Otros campeones

Los otros campeones de la edición 2025 de la competencia fueron, en la rama femenina, María Vega con 119 tantos; en la Máster B, Michel Pedroso Moreno con 87; en la Máster C, Lorenzo Polanco Brito con 74; en la Máster D, Freddy Acosta; en la Máster Recreativo A, Junior Ovalles con 129; en la Máster Recreativo B, Mario Hidalgo con 120; en la Premaster, Hernan Guzman; y en la Sports, Luis Alejandro Pichardo Pérez con 82 puntos.