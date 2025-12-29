Vuelta Independencia Nacional ya tiene su fecha; estará en el calendario UCI

En la Vuelta competirán unos 10 equipos locales. ( FUENTE EXTERNA )

La edición 47 de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional ya tiene su fecha: será del 23 de febrero al 1 de marzo del próximo año y para la ocasión se considera la participación de 15 equipos internacionales y otros 10 locales.

Serán siete etapas y el kilometraje se dará a conocer más adelante.

Para la representación dominicana, la Vuelta tiene un ingrediente particular y es que servirá de fogueo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (julio 24; agosto 8).

Además, el tour también "serviría como principal vara de medida para sacar la preselección nacional que competirá en los Centroamericanos y del Caribe", informó el presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo (Fedoci), Jorge Blas.

El ciclismo es uno de los deportes que más medallas ofrece en unos juegos multidisciplinarios.

"En esta vuelta 47 las expectativas son que sirva de gran fogueo para nuestros ciclistas del país que estarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y otros compromisos del año que también tenemos planificados", señaló Blas.

Vuelta será UCI

Para la siguiente versión "esperamos la confirmación para inscribir la Vuelta en el calendario internacional de la Unión Ciclista Internacional" (UCI), dijo el federativo.

La inscripción le da más nivel a la Vuelta y se torna más apetecible para las selecciones participantes.

Hasta ahora tenemos varios equipos que están solicitando ser aceptados en el giro.

"Pensamos accionar con 15 equipos internacionales y 10 locales", precisó Blas.

El hispano-colombiano Óscar Sevilla (Team Medellín-EPM) fue el campeón individual de la edición de 2025 de la Vuelta.

En las próximas semanas, informó el presidente de Fedoci, se anunciarán algunos de los primeros países confirmados para el evento.

Los equipos locales serán aceptados por asociaciones y sextetas que ya hayan competido en la Vuelta.

El circuito de cierre de la Vuelta se realizará en el Monumento a los Héroes de la Restauración, en Santiago, para lo cual ya se realizan las gestiones.

Dopaje

En la Vuelta "como siempre tendremos prueba de dopaje", agregó Blas.

Y enfatizó, "es lo que garantiza el juego limpio".