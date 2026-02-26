Dominicano Danielky Cedeño pierde la camiseta de líder; colombiano Wilmar Paredes asume el liderato

Yesid Albeiro Pira al cruzar la meta en Rancho Arriba (Ocoa), luego de un recorrido de 158 kilómetros que partió de Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

El colombiano Yesid Albeiro Pira (Hino One La Red Suzuki) se llevó el primer lugar de la exigente subida hacia San José de Ocoa, pero fue su compatriota y rival, Wilmar Andrés Paredes (Team Medellín EPM), quien le quitó la camiseta de líder al dominicano Danielky Cedeño, concluida ayer la tercera etapa de la Vuelta Ciclista Independencia Nacional.

Jorge Abreu (Venezuela, R2R Cycling Team) y César Paredes (Hino Red Suzuki) cruzaron segundo y tercero a 8 segundos.

Cedeño (Team La Romana) ganó la primera etapa del pasado martes y defendió con éxito su liderato el segundo día, pero su característica de rodador, no de escalador, le ofreció poca resistencia para prevalecer en la etapa Santo Domingo-Rancho Arriba (158 km; unos 31 km antes de Ocoa), la etapa de montaña que probablemente defina el campeón de la edición 47 del tour.

Paredes, con 8 horas, 54 minutos y 52 segundos acumulados lidera ahora la Vuelta al concluir la tercera etapa y el dominicano descendió a 32 segundos para el séptimo puesto de la clasificación general.

La última vez que un dominicano ganó la Vuelta encontró en Ismael Sánchez como protagonista de la gesta en el 2022.

La de ayer fue la etapa más extensa y complicada de este tour Independencia, que sigue hoy con un circuito en el Parque Mirador Sur (9:00 a.m.).