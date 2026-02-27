Meving Gene gana la cuarta etapa y Wilmar Paredes defiende el liderato en la Vuelta Independencia

Meving Gene ganó la cuarta etapa del circuito en el Mirador Sur este viernes 27 de febrero. ( FUENTE EXTERNA )

El pedalista guadalupeño Meving Gene se adueñó este viernes del circuito cerrado del Parque Mirador Sur al conquistar la cuarta etapa de la edición 47 de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional, mientras el colombiano Wilmar Paredes logró sostener el liderato general de la competencia.

Gene, representante del Team CAMA (Guadalupe), completó los 140 kilómetros —distribuidos en 14 vueltas— con tiempo de 3 horas, 05 minutos y 33 segundos, tras imponerse en un cerrado embalaje final.

El podio lo completaron Luke Mullis (City Bike Miami) y Mathieu Pellegrini (Team Madras Cycling), quienes cruzaron la meta prácticamente junto al vencedor.

La quinta etapa Santo Domingo-Circunvalación-El Higüero-Mal Nombre se corre hoy a partir de las ).30 a.m. con un tramo de 138.4 km.

El mejor dominicano en esta etapa fue Juan Carlos de Jesús (R2R Cycling Team) quien cruzó la meta a cinco segundos en el quinto puesto, seguido de Alberto Rafael Ramos (Verrazano-Santiago) con el mismo tiempo al igual que Jesús Roniel Marte (Inteja-IMCA-ETED).

Aunque no disputó el sprint final, Wilmar Paredes (Team Medellín) ingresó con el pelotón a apenas cinco segundos de los punteros, resultado suficiente para conservar la camiseta de líder con acumulado general de 12:00.08.

Joseph Ramírez (Verrazano-Santiago) se mantiene segundo a 32 segundos, mientras que James Schurman (City Bike Miami) ocupa la tercera posición, a 50 segundos.

La versión 47 del tradicional giro dominicano es organizada por la Federación Dominicana de Ciclismo (Fedoci), presidida por Jorge Blas Díaz, y cuenta con Andrés Bautista, ministro administrativo de la Presidencia, como presidente del Comité Organizador.

El evento recibe el respaldo del Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Deportes, Banreservas, Seaboard y Comedores Económicos, además del apoyo logístico de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, el Sistema 911, Digesset, Politur y el Comité Olímpico Dominicano.

Etapas restantes

La competencia continuará este sábado con la penúltima etapa en el trayecto Santo Domingo–Circunvalación Santo Domingo Norte, con recorrido de 138 kilómetros. El telón bajará el domingo 1 de marzo con el tradicional circuito en el área monumental de Santiago.

Otros líderes

En la clasificación por equipos, el Team Medellín domina con tiempo acumulado de 36:06.21, seguido por Hino One La Red (36:11.53).

Jadián Neaves (Bara Cycling) encabeza la categoría Sub-23 con registro de 12:09.36; Wilmar Paredes lidera la regularidad con 54 puntos; mientras Anderson Aracena y Frankel Rodríguez comparten el control de las metas volantes con 11 puntos cada uno.

Yesid Pira encabeza la clasificación de montaña con 33 puntos, y Danielky Cedeño (La Romana) se mantiene como el mejor dominicano en la general con tiempo de 12:05.13.