Wilmar Paredes y Team Medellín campeones de la 47 Vuelta Ciclística Independencia Nacional

El colombiano Wilmar Paredes y su equipo, el Team Medellín, coparon los máximos honores de la 47ª Vuelta Ciclística Independencia Nacional, que concluyó el domingo con un circuito en el Monumento a los Héroes de la Restauración, en esta ciudad.

Paredes ocupó el segundo lugar en la sexta etapa para mantener el liderato de la clasificación individual, con tiempo acumulado de 17 horas, 44 minutos y 40 segundos.

Carlos Roche, del City Bike Miami, ganó la etapa final, de 123 kilómetros, con tiempo de 2:52:45, dos segundos por delante de Paredes y cuatro menos que el pelotón de 14 pedalistas que entró a continuación. Damien Urcel (Team Madra Cycling) completó el podio de la etapa.

En la clasificación general, Paredes aventajó por 46 segundos a Joseph Ramírez (Verrazano-Santiago), quien terminó segundo, mientras que James Schurman (City Bike Miami) se ubicó en el tercer puesto, a 1:17.

En la clasificación por equipos, el Team Medellín lideró con 53:22:37, seguido por Hino One La Red con 53:26:01. En la tercera posición finalizó el City Bike Miami, con 53:29:29.

El mejor dominicano

Danielky Cedeño (La Romana) ganó el premio al mejor dominicano con tiempo de 17:50:48. Sus compañeros del Verrazano-Santiago, Steven Polanco y Alberto Ramos, le siguieron con diferencias de cuatro y cinco segundos, respectivamente.

Otros líderes

Jadián Neaves (Bara Cycling) fue el mejor Sub-23 con 17:54:45, seguido por Roger Marte (Inteja-Imca), con 15:56:02.

Wilmar Paredes también dominó la clasificación por puntos (regularidad) con 94 unidades, mientras que las metas volantes quedaron bajo el control de Anderson Aracena, con 21 puntos, seguido de Frankel Rodríguez, con 11.

Yasid Pira encabezó la clasificación de montaña con 33 puntos.

La 47ª versión de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional fue organizada por la Federación Dominicana de Ciclismo, que preside Jorge Blas Díaz. El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, fungió como presidente del Comité Organizador. El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, presenció la competencia y participó en la premiación.