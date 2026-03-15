Jonas Vingegaard, doble campeón del Tour de Francia, gana la vuelta París Niza

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se ha proclamado ganador final de la 84 edición de la París Niza tras la disputa de la octava y última etapa, con un recorrido de 129.2 km con salida y meta en la capital de la Costa Azul, en la que se impuso al esprint el francés Lenny Martínez (Bahrain), en pugna con el ciclista nórdico.

Vingeggard (Hillerslev, 29 años), doble ganador del Tour de Francia y de la Vuelta a España 2025, anota la victoria profesional número 45 y la tercera de la temporada, la cual ha iniciado con las mejores sensaciones en la "Carrera del sol", aunque en esta edición no ha hecho honor al nombre por las malas condiciones climatológicas.

En un mano a mano final con ambos corredores escapados desde el último puerto, Lenny Martínez (Cannes, 23 años) batió al esprint a Vingegaard, con un tiempo de 3h.06,43, a una media de 41,5 km/hora. A 7 segundos llegó un grupo con Harold Tejada, Ion Izagirre, Steinhauser y Vauquelin. No estaba el colombiano Daniel Felipe Martínez, lastrado por una caída, pero que no le costó la segunda plaza del podio.

En la general Vingegaard confirmó su dominio y subió al podio anunciando un nivel elevado. Junto a Daniel Felipe y el alemán Georg Steinhauser (EF Education) conformaron la foto del cajón. En el tip ten dos españoles, Marc Soler (UAE) sexto a 9.09 minutos e Ion Izagirre (Cofidis), séptimo a 9.19.

Peintre rompió la carrera

En la primera escapada relevante de la etapa se metieron Fabio Van den Bossche, campeón mundial de persecución por equipos, William Blume Levy, Jonas Rutsch y Benjamin Thomas.

En una jornada con 3 puertos la aventura tenia poco color de éxito, por lo que fue derribada a 82 de meta, con el "pistard" como último superviviente.

Ante la inminente ascensión al Col de la Porte (6,9 km al 7 por ciento) atacó el francés Valentin Paret-Peintre (Soudal), quien coronó en cabeza seguido de Marc Soler y el pelotón controlado por el Visma de Jonas Vingegaard. Los hombres del líder trataban de no perder de vista al ultraligero corredor francés, quien pudo llegar solo hasta la cima de la Cota de Chateauneuf Villevielle (6,7 km al 6,4).