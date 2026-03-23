Dorian Godon gana primera etapa de la Volta a Catalunya

Dorian Godon llega a la meta de una competencia ciclístico. ( FUENTE EXTERNA )

El francés Dorian Godon, vigente campeón de su país de ciclismo en ruta, ganó este lunes la primera etapa de la Volta a Catalunya, superando al esprint al belga Remco Evenepoel en Sant Feliu de Guixols.

El corredor de INEOS se impuso por reducido margen al doble campeón olímpico, durante un esprint masivo en la llegada en alto.

La tercera posición fue para el británico Tom Pidcock, dos días después de haber terminado la Milán-San Remo en segunda posición, por detrás de Tadej Pogacar.

Con esta 18ª victoria en su carrera, Godon confirma su buen estado de forma tras haber ganado también una etapa de la París-Niza hace diez días.

Importancia de la competencia

La Volta a Catalunya es una de las competiciones ciclistas por etapas más antiguas y prestigiosas del mundo, celebrada anualmente en la región de Cataluña, España.

Su primera edición se disputó en 1911, lo que la convierte en la carrera por etapas más antigua de España y una de las más longevas del calendario internacional.

Desde sus inicios, la prueba ha sido organizada por el Diario Mundo Deportivo, y ha servido como escaparate para ciclistas locales e internacionales, consolidándose como un referente del ciclismo europeo antes de la era de las grandes vueltas modernas como el Tour de Francia, Giro de Italia o Vuelta a España.

A lo largo de su historia, la Volta ha sido escenario de grandes hazañas y emocionantes disputas. Ciclistas legendarios como Miguel Induráin, Alberto Contador o Alejandro Valverde han dejado su huella en la carrera. Valverde, en particular, destaca como uno de los máximos ganadores con 5 victorias (2006, 2009, 2010, 2014 y 2017), demostrando su dominio en los recorridos de montaña y su versatilidad en etapas de media montaña y contrarreloj.

Además, la Volta ha servido de plataforma para corredores emergentes que luego brillaron en otras grandes vueltas, gracias a su trazado que combina etapas planas, montañosas y contrarreloj, ofreciendo un desafío completo.

El impacto de la Volta a Catalunya va más allá del deporte. La carrera contribuye al turismo y promoción de la región, mostrando los paisajes de la Costa Brava, los Pirineos y ciudades emblemáticas como Barcelona, Girona o Tarragona.

Su calendario, generalmente en marzo, la convierte en una de las principales pruebas de preparación para el Giro de Italia y otras grandes vueltas, atrayendo a equipos WorldTour y ciclistas de élite de todo el mundo.

La Volta no solo celebra la historia del ciclismo español, sino que también mantiene su relevancia internacional, fusionando tradición, competencia de alto nivel y proyección cultural.